Bereits zum achten Mal ging der Preis an das Monte Santo Resort in Carvoeiro an der Südküste von Portugal.

„Die Auszeichnung ist eine große Ehre. Das Monte Santo Resort bietet ein einzigartiges Angebot für Paare und Familien", sagt Geschäftsführerin Patrícia Correia.

Das Hotel an der Algarve besticht mit Gärten, einem See, einer Liebesbrücke, sechs Swimmingpools.

Auch der Preis kann überzeugen, denn das Doppelzimmer gibt es bereits ab 86 Euro.

