Sehen Sie im Video: Atemberaubendes Zeitraffer-Video – Seemann zeigt zwei Wochen auf See in nur zehn Minuten.









Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug:





Im Fall von Jeffrey Tsang vergehen zwei Wochen in nur zehn Minuten.





In einem Zeitraffervideo dokumentiert er die Reise eines Containerschiffes an der US-Ostküste von New York City nach Savannah.





Tage und Nächte rauschen vorbei – Hafenstädte verschwimmen zu Lichtermeeren.





Auf Youtube veröffentlicht der Seemann und Fotograf immer wieder eindrucksvolle Aufnahmen von seinem Schwimmenden Arbeitsplatz.





Ein Projekt, das dem Youtuber Disziplin abverlangt.





Die Akkus und Speicherkarten zu wechseln, kann ermüdend sein. Akkus müssen alle acht Stunden und Speicherkarten alle 24 bis 48 Stunden getauscht werden. – Jeffrey Tsang ggü. stern.de





Das Projekt stößt bei seinen Arbeitskollegen nicht immer auf Verständnis.





Es wurde ab und zu gefragt, was ich da tun würde oder angemerkt, dass es sich um Zeitverschwendung handle oder ich verrückt sei. Dann lächle ich und widme mich wieder meiner Arbeit. – Jeffrey Tsang ggü. stern.de





Jeffrey Tsang plant auch in Zukunft, sein Leben auf See mit Zeitraffervideos zu dokumentieren.

