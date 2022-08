"Die Idee hinter diesem Buch ist: Es gab noch kein Buch über Pinocchio-Eisbecher in Deutschland, deshalb wollten wir eines machen. Jetzt gibt es ein Buch über Pinocchio-Eisbecher in Deutschland." Und es ist sehr unterhaltsam geworden. "Mostro" heißt es, italienisch für "Monster", das passt, wenn man sich die Bilder der süßen Ungeheuer anschaut, die Leonhard Hieronymi und Christian Metzler auf ihrem absurden Roadtrip durch Deutschlands Eisdielen serviert bekamen. Eines haben die Kreationen alle gemeinsam: "Nie sieht der Eisbecher allerdings so aus wie in der Eiskarte."

Manchmal gingen die Autoren leer aus, weil man zwei erwachsenen Männern – die beiden sind Jahrgang 1987 – kein Pinocchio-Eis "bauen" wollte. Verwundert zeigen sie sich wiederum darüber, dass sie auf der ganzen Reise kein einziges Kind einen Pinocchio haben essen sehen. Die meisten Kinder hätten zwei Kugeln auf dem Teller, mit Waffel, mehr nicht. "Das Kind wünscht sich Einfachheit, Einfachheit, Einfachheit".

125 Eisdielen in allen 16 Bundesländern besuchten die beiden Autoren in neun Tagen; in 91 erhielten sie einen Pinocchio-Eisbecher. Der Tagesrekord lag bei 13 Pinocchio-Eisbechern. Diese und weitere statistische Informationen zur Reise sind einem kleinen Anhang zu entnehmen, der auf den überzuckerten Reisebericht folgt.

"Wir wollen seinen Namen, PINOCCHIO, laut und in Variationen, zum Beispiel PEINOTSCHAINO oder PINOH-DSCHINO, aussprechen. Er ist vollkommen in uns eingedrungen", heißt es darin. Man hat bereits beim Lesen den Geschmack von Smarties, Sahne und Schokostreuseln im Mund und bekommt vor lauter Zucker Durst. Dieses Buch macht Lust auf einen Roadtrip, auf absurde Reisen, auf Zeit mit engen Freunden, mit denen auch das Verzehren Dutzender Pinocchio-Eisbecher Sinn ergibt.

Die Lust auf Pinocchio-Eis ist vorerst gestillt

Ihre Lust auf Pinocchio-Eis scheinen Leonhard Hieronymi und Christian Metzler seit ihrer Reise im vergangenen Sommer vorerst gestillt zu haben. "Ich glaube, Leo hat bisher keinen Pinocchio mehr gegessen, aber zumindest normales Eis", lässt Christian Metzler auf Nachfrage wissen. Er selbst habe zuletzt in der vergangenen Woche für einen TV-Beitrag über "Mostro" ein Pinocchio-Eis gegessen. Die beiden sind mit ihrem Buch derzeit gefragte Männer. Verständlich, jetzt, da es ein Buch über Pinocchio-Eis in Deutschland gibt.

"Mostro. Pinocchio-Eis in Deutschland" von Leonhard Hieronymi und Christian Metzler. Starfruit, 192 Seiten, 25 Euro