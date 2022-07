von Denise Snieguolė Wachter Manchmal braucht es viel Zeit und ein wenig Mut, etwa für Eis mit Olivenöl und Pecorino. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die ungewöhnliche Kaltspeise zubereiten – auch ohne Eismaschine.

Seit dem ersten Lockdown ist Eis mein liebstes Laster. Im April 2020 stand ich täglich, oft eine halbe Stunde, in der Schlange vor der Eisdiele in Hamburg. Ich probierte mich durch die Karte, ließ die langweiligen Sorten wie Vanille, Schokolade und Erdbeere links liegen und arbeitete mich in unbekanntes Terrain vor: Blaubeer-Baiser, Zitrone-Zimt, Macadamia-weiße-Schokolade. Das Sekteis durfte ich, hochschwanger, nicht anrühren. Und irgendwann gab’s Olivenöleis.