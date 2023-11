Wer schon vor dem Black Friday richtige Schnäppchen machen möchte, sollte sich den Singles Day am 11. November dick im Kalender anstreichen. An diesem Tag lockt unter anderem der Elektronikhändler Saturn mit zahlreichen Rabatten. Wir zeigen, welche Deals sich lohnen.

Für alle, die auf der Suche nach Schnäppchen sind, ist der Black Friday ein fester Termin im Kalender. Aber schon vor dem offiziellen Start lassen sich gute Deals und Angebote finden. Saturn legt vor und präsentiert zum Singles Day am 11. November ausgewählte Technik zu reduzierten Preisen.

Saturn-Angebote am Singles Day: Welche Schnäppchen gibt es?

Egal, ob Smartphone, Heißluftfritteuse oder Fernseher: Am Singles Day sind beim Technikhändler Saturn viele Geräte reduziert. Die Schnäppchen-Jagd startet am 11. November um 20 Uhr, Schluss ist am 13. November um 8:59 Uhr.

Singles Day: Die besten Saturn-Angebote

Im Dreier-Set: Smarte Heizköperthermostate von AVM

Smarte Heizkörperthermostate gehören zur Grundausstattung, wenn Heizkosten und Energie gespart werden soll. Die Thermostate von AVM gibt es im praktischen Dreier-Set, sodass gleich mehrere Heizkörper in der Wohnung mit den smarten Geräten per App gesteuert werden können. Das Set kostet zum Singles Day bei Saturn 111 Euro statt regulär 132 Euro.

Zur Regelung der Raumtemperatur

Heizkostenersparnis bis zu 30 Prozent möglich

Einfache Montage an allen gängigen Heizkörperventilen

Hier geht's zum Angebot bei Saturn

Perfekte Frisur zum Singles Day

Am Singles Day kostet der Airwrap Multistyler von Dyson 479 Euro statt 549 Euro. Günstiger ist der Airwrap im neuen Zustand selten. Wer das Gerät auf der Wunschliste hat, kann am Singles Day einiges sparen.

Zum gleichzeitigen Trocknen und Stylen der Haare

Inklusive verschiedener Aufsätze

Drei verschiedene Temperaturstufen

Hier geht's zum Angebot bei Saturn

Übrigens: Noch mehr lässt sich auf den Multistyler in der Refurbished-Variante sparen. Die gibt es aktuell günstig im generalüberholten Zustand und von Dyson selbst versendet auf Ebay zu einem Preis von 360 Euro unter Anwendung des Gutschein-Codes „WINTERPOWER“.

Hier geht’s zum Angebot bei Ebay

Heißluftfritteuse von Ninja zum Bestpreis

Die Heißluftfritteuse AF400EU Foodi Max von Ninja ist ein Allroundtalent in der Küche. Denn: Das Gerät bereitet nicht nur knusprige Pommes zu, sondern eignet sich auch zum Braten, Backen, Aufwärmen und Dörren. Zum Singles Day bietet Saturn die Fritteuse zum bisherigen Bestpreis von 149 Euro statt 222 Euro an.

Zubereiten von zwei Speisen gleichzeitig möglich durch Dual Zone

Sechs verschiedene Zubereitungsprogramme

Fassungsvermögen: 9,5 Liter

Hier geht's zum Angebot bei Saturn

LG NanoCell Fernseher zum Spitzenpreis

Auch bei dem NanoCell Fernseher 43NANO756QC von LG ist ein Bestpreis am Singles Day zu erwarten. Statt 419 Euro sind für kurze Zeit 399 Euro für den TV mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll fällig. NanoCell-Technologie und eine Auflösung von 4K liefern beste Bildqualität.

Bildschirmdiagonale: 43 Zoll

Bildqualität: UHD 4K

Empfangsarten: DVB-C, DVB-S2

Hier geht’s zum Angebot bei Saturn

Beim Motorola Moto G84 Smartphone sparen

Sparen lässt sich auch beim Motorola Moto G84 Smartphone. Der Preis rutscht am Singles Day auf den bisherigen Bestpreis von 289 Euro. Ausgestattet ist das Telefon mit einem 256-Gigabyte-Speicher, einem 6,55-Zoll-Display sowie einem Android-Betriebssystem.

Mit 50 Megapixel Kamera

Farbe: Midnight Blue

256 Gigabyte Speicherkapazität

Hier geht’s zum Angebot bei Saturn

Noch mehr Technik zum Sparpreis am Singles Day

Am Singles Day hat Saturn natürlich noch einiges mehr an Technik im Angebot, darunter Smartwatches, Laptops und TV-Geräte. Auch wenn hier nicht immer Bestpreise winken, kann es sich lohnen, zuzugreifen, da Laptop und Co. bei Saturn aktuell am günstigsten sind. Im Zweifel hilft ein Preisvergleich weiter.

SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro BT 45 mm

Wlan-fähige Android-Smartwatch

Sensoren zum Messen der Herzfrequenz

Display aus Saphirglas

Hier geht’s zum Angebot bei Saturn

Google Pixel 7a 128 GB Charcoal Dual SIM

Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden

128 Gigabyte Speicher

Bildschirm: 6,1 Zoll

Hier geht’s zum Angebot bei Saturn

SAMSUNG Galaxy S22

Display: 6,1 Zoll AMOLED-Display

Speicherkapazität: 128 Gigabyte

Hier geht’s zum Angebot bei Saturn

SONY BRAVIA XR-83A80L OLED TV

83 Zoll Bildschirmdiagonale

Anschlüsse: HDMI , USB, Center Speaker In, Digitaler Audioausgang, Wi-Fi Direct, W-LAN und Ethernet

Zugriff auf mehr 700.000 Filme von Streaminganbietern

Hier geht’s zum Angebot bei Saturn

SANDISK Portable SSD – USB 3.2 Gen 2

Speicherkapazität: zwei Terabyte

Anschlüsse: ein USB 3.2 Gen 2

Lieferumfang: SanDisk Portable Solid State Drive, USB-C-Kabel, USB-C auf USB-A-Kabel

Hier geht’s zum Angebot bei Saturn

Saturn am Singles Day: Jetzt schon erste Angebote schnappen

Mit seinen Technik-Deals zum Singles Day reduziert der Technikhändler Saturn die Preise zahlreicher Geräte schon vor dem Black Friday. Aber Augen auf beim Kauf gilt trotzdem. Auch wenn sich das eine oder andere Schnäppchen machen lässt und Saturn einige Artikel zu Bestpreisen anbietet: Verlockende Angebote gibt es nicht auf alle Produkte. Vergleichen lohnt sich daher. Und notfalls wird der Kauf auf den Black Friday verschoben, wenn noch günstigere Preise zu erwarten sind.

