SG Flensburg-Handewitt zum dritten Mal deutscher Handball-Meister

Lied gesucht (Rosalie)

Hallo zusammen, Google konnte mir leider nicht helfen, aber ich hoffe auf euch. 'Rosalie, es ist ein geiles Leben Rosalie, du bringst die Welt zum Beben dein Lachen ist wie Funkenregen du hältst dich nicht zurück ich spür den Sekt in deinen Adern die Musik in deinem Blick' -Oder zumindest so ähnlich. Vom Stil geht's Richtung Klaus Lage. (Nicht Freddy Quinn und auch nicht G.G.Anderson) Hat jemand eine Idee? Danke! (Musikalisch und lyrisch ist es nicht höchstes Gut, das weiß ich selbst; emotional für mich persönlich aber schon.) Würde mich sehr freuen. Danke.