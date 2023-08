von Daniel Bakir Wer beruflich weiterkommen will, kann Sprachen lernen, digitale Skills und fachliche Zusatzqualifikationen erwerben. Aber welche Anbieter taugen was? Der stern hat die besten Fortbildungsangebote für Schüler und Erwachsene ermittelt.

Der Begriff lebenslanges Lernen ist nicht neu, aber je schneller sich die Arbeitswelt wandelt, desto wichtiger wird er. Technologische und gesellschaftliche Umbrüche bedeuten für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen. Digitale Fähigkeiten aber auch Sprachkenntnisse und andere Zusatzqualifikationen erhöhen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Zugleich haben viele Arbeitgeber erkannt, dass sie ihre Leute in Zeiten von Fachkräftemangel mit Fortbildungen gezielt fördern müssen. Etwa drei von vier Unternehmen in Deutschland bieten ihren Beschäftigten Weiterbildungsmaßnahmen. Und diese Angebote werden auch immer stärker genutzt, wie das Statistische Bundesamt ermittelt hat. So hat im Jahr 2020 mehr als jeder zweite Beschäftigte an einer Lehrveranstaltung zur Weiterbildung teilgenommen, wenn der Arbeitgeber dies anbot. Eine so hohe Teilnahmequote wies die alle fünf Jahre stattfindende Erhebung noch nie aus.

In einigen Branchen bildeten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laut der Studie besonders fleißig weiter. Am höchsten war die Teilnahmequote mit rund 77 Prozent im Bereich Finanzen und Versicherungsdienstleistungen. Aber auch in den Branchen Information und Kommunikation, Gastgewerbe, Energie- und Wasserversorgung sowie Verkehr und Logistik besuchten viele Beschäftigte Angebote der betrieblichen Weiterbildung.

Fortbildungsangebote – das Feld ist weit

Zur beruflichen Weiterbildung zählt das Bundesministerium für Bildung und Forschung neben dem Lernen im Prozess der Arbeit insbesondere Aufstiegsfortbildungen, Anpassungsfortbildungen sowie Umschulungen. Bei Aufstiegsfortbildungen geht es darum, auf eine abgeschlossene Berufsausbildung einen zusätzlichen Abschluss draufzupacken, etwa den Handwerksmeister oder einen anderen geprüften Abschluss. Unter Anpassungsfortbildungen fallen Maßnahmen, mit dem man sein Wissen für den erlernten Beruf erweitert oder auffrischt.

Für beides gibt es staatliche Förderungen in Form von Bafög, Stipendien oder Bildungsprämie. So werden auch Arbeitnehmer, die nicht vom Arbeitgeber unterstützt werden, bei den Kosten entlastet. Die Bundesagentur für Arbeit fördert zudem Umschulungen für neue Tätigkeiten, wenn der alte Beruf aus irgendeinem Grund nicht mehr ausgeübt werden kann.

Wer sich beruflich weiterbilden will, der stößt auf ein großes Feld von Anbietern, das einen leicht überfordern kann. Auf dem Markt mischen private Hochschulen und Weiterbildungs-Akademien mit, da konkurrieren E-Learning-Anbieter und Sprachlern-Institute. Der stern bringt mit Hilfe des unabhängigen Marktforschungsinstitutes Globis Orientierung in den Dschungel der Fortbildungsangebote.

Um die besten Weiterbildungsanbieter herauszufiltern, wurden 4500 Menschen zu ihren Erfahrungen befragt. Bewertet werden sollte die Qualität der Lerninhalte, das E-Learning-Angebot, Service und Betreuung sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Schließlich sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeben, wie zufrieden sie insgesamt waren und ob sie das Angebot weiterempfehlen würden. Die besten Anbieter finden Sie sortiert nach verschiedenen Kategorien in den Tabellen.

Die besten Fortbildungsangebote für Schüler und Erwachsene

Berufliche Weiterbildung Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Haufe Akademie 91 78 87 ★★★★★ IBB Institut für Berufliche Bildung 86 79 86 ★★★★★ Fernakademie Klett 80 77 83 ★★★★★ DIM Deutsches Institut für Marketing 79 77 85 ★★★★★ Forum Berufsbildung 79 76 80 ★★★★ WBS Training 74 77 80 ★★★★ Akademie für Sport und Gesundheit 74 74 78 ★★★★ AKAD University 72 76 84 ★★★★ Hanse College 76 70 72 ★★★★ Technische Akademie Esslingen 68 80 68 ★★★★ Eckert Schulen 69 65 72 ★★★ Comcave.College 68 66 68 ★★★

Betriebsrat-Schulungen Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung ifb Institut zur Fortbildung von Betriebsräten 87 81 81 ★★★★★ Verdi B+B 82 80 82 ★★★★★ BWS 77 72 73 ★★★★ GEM Institut 75 72 81 ★★★★ FFB Forum für Betriebsräte 73 69 78 ★★★★ W.A.F. 74 61 78 ★★★★ Dr. Kluge Seminare 68 71 71 ★★★★ aas 70 68 73 ★★★★ BIS 73 64 66 ★★★★ Poko 67 72 66 ★★★ Arbeit und Lernen Detmold 70 64 66 ★★★

Private Hochschulen* (*Campus-Hochschulen mit mehreren Standorten) Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Hochschule Fresenius 82 75 81 ★★★★★ University of Europe for Applied Sciences 81 73 85 ★★★★★ ISM - International School of Management 80 76 78 ★★★★ FOM Hochschule 80 76 79 ★★★★ Hochschule macromedia 79 74 78 ★★★★ CBS 79 70 79 ★★★★

Duales Studium Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung FOM Hochschule für Oekonomie u. Management 80 78 82 ★★★★★ University of Europe for Applied Sciences 81 73 84 ★★★★★ EU/FH – Europäische Fachhochschule 81 78 78 ★★★★★ CBS Business School 81 78 78 ★★★★★ DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport 81 79 78 ★★★★ Euro-FH 80 76 80 ★★★★ HFH – Hamburger Fern-Hochschule 78 79 78 ★★★★ IST – Hochschule für Management 78 77 79 ★★★★ IU Internationale Hochschule 79 73 74 ★★★★ Fachhochschule Wedel 75 72 74 ★★★★

eLearning Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Haufe Akademie 86 83 84 ★★★★★ Oncampus 82 81 85 ★★★★★ DIM Deutsches Institut für Marketing 81 78 82 ★★★★★ Udemy 80 78 85 ★★★★ Coursera 79 79 78 ★★★★ Lecturio 79 77 76 ★★★★ Amboss 77 74 82 ★★★★ Skillshare 77 76 76 ★★★★

Fernschulen Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Fernakademie für Erwachsenenbildung 83 77 87 ★★★★★ ILS 84 77 80 ★★★★★ DIM Deutsches Institut für Marketing 83 76 77 ★★★★★ SRH Fernhochschule 79 78 87 ★★★★ SGD Studiengemeinschaft Darmstadt 80 77 78 ★★★★ Euro-FH 82 75 80 ★★★★ Ecodemy 76 79 78 ★★★★ IST-Studieninstitut 77 76 77 ★★★★

Fernstudium Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Hochschule Fresenius 84 76 83 ★★★★★ Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 82 80 82 ★★★★★ Hochschule für angewandtes Management 82 79 81 ★★★★★ Euro-FH 82 76 83 ★★★★★ IU Internationale Hochschule 81 74 81 ★★★★★ HFH – Hamburger Fern-Hochschule 80 77 80 ★★★★ Diploma 80 79 78 ★★★★ SRH Fernhochschule 78 75 86 ★★★★ AKAD University 77 77 85 ★★★★ PFH Private Hochschule Göttingen 76 78 82 ★★★★ Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement 79 74 77 ★★★★ Wilhelm Büchner Hochschule 78 74 78 ★★★★

Hochschulen für Pflege Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Hochschule für Gesundheit Bochum 82 82 82 ★★★★★ Fachhochschule Dresden 81 81 82 ★★★★★ Kolping Hochschule für Gesundheit und Soziales 78 79 85 ★★★★★ Alice Salomon Hochschule 81 79 79 ★★★★★ Akkon Hochschule für Humanwissenschaften 78 79 79 ★★★★ Carl Remigius Medical School 79 77 82 ★★★★ HSD Hochschule Döpfer 79 77 82 ★★★★ Fliedner Fachhochschule 78 80 79 ★★★★ APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft 77 78 84 ★★★★

Management-Seminare Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung SI SEMINAR-INSTITUT 82 82 89 ★★★★★ Grundig Akademie 82 79 83 ★★★★★ Institut für Management-Entwicklung 82 75 84 ★★★★★ Manager Insitut 82 71 85 ★★★★ Management Forum Starnberg 80 75 78 ★★★★ Eisberg Seminare 78 72 76 ★★★★ Forum Institut 77 80 81 ★★★★ MAZ Manager Akademie 75 74 75 ★★★★ Management Circle 72 66 80 ★★★★

Privathochschule, Humanmedizin Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung UMFST Neumarkt a. M. Campus Hamburg 81 80 85 ★★★★★ PMU Paracelsus Medizinische Privatuniversität 80 78 83 ★★★★★ Asklepios Campus Hamburg (ACH) 80 79 81 ★★★★ HMU Potsdam 80 79 82 ★★★★ School of Medicine Kassel 78 76 83 ★★★★ Universität Witten / Herdecke 80 78 79 ★★★★ Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) 72 76 86 ★★★★

Privathochschulen, Studium Psychologie, mit Approbation Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Psychologische Hochschule Berlin (PHB) 79 78 84 ★★★★★ International Psychoanalytic University Berlin 80 82 81 ★★★★★ Medical School Berlin 78 84 80 ★★★★ Sigmund Freud PrivatUniversität Berlin 78 81 79 ★★★★ Universität Witten/Herdecke 80 75 76 ★★★★ Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) 79 79 76 ★★★★ MSH Medical School Hamburg 78 81 76 ★★★★ Charlotte Fresenius Hochschule 76 77 81 ★★★★

Sprachlern-Institute Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Berlitz 84 81 81 ★★★★★ Inlingua 82 76 79 ★★★★★ Lernstudio Barbarossa 77 76 84 ★★★★ Kern Training 76 73 75 ★★★★

Sprachreisen-Abitur Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung ESL Sprachreisen 81 72 86 ★★★★★ StudyLingua 82 75 88 ★★★★★ GLS Sprachenzentrum 81 78 80 ★★★★★ Dr. Steinfels Sprachreisen 78 77 77 ★★★★ EF Sprachreisen 77 72 76 ★★★★

Trainingsapps Lernqualität Preis-Leistung Zufriedenheit Bewertung Fahren lernen 83 80 85 ★★★★★ Udemy 81 80 88 ★★★★★ Fahrschulcard 80 77 81 ★★★★ Amboss 80 74 79 ★★★★ Skillshare 79 79 79 ★★★★ Mimohello 77 77 80 ★★★★ Theorie24 78 77 77 ★★★★

Wie wir die Ergebnisse ermittelt haben

Wo lerne ich wirklich etwas? Ist ein Kurs sein Geld wert? Wie zufrieden sind die Teilnehmer? Der Markt ist unübersichtlich. Der stern hat diejenigen gefragt, die Erfahrungen mit Fernstudien, Lern-Apps oder Sprachlehrinstituten gemacht haben: die Teilnehmer.

Die Studie

Partner der Untersuchung ist das renommierte Marktforschungsinstitut Globis, das zu Themen rund um Kundenzufriedenheit forscht und berät.

Über ein professionelles Onlinepanel wurden rund 4500 Arbeitnehmer zur Nutzung von Weiterbildungsangeboten befragt. Die Befragung fand zwischen dem 22. Juni und dem 21. Juli statt. Die Arbeitnehmer konnten auswählen, in welchen Weiterbildungsbereichen sie sich auskennen. In den entsprechenden Bereichen konnten sie sieben Kriterien pro Weiterbildungsangebot bewerten, wenn sie den Anbieter der Weiterbildung kannten.

Die Nutzer bewerteten Anbieter in den folgenden Dimensionen: Lernqualität (Aktualität der Lerninhalte, Aufbereitung u. Präsentation der Lerninhalte, Lerneffekt), E-Learning-Angebot, Service und Betreuung, Preis-Leistungsverhältnis sowie Gesamtzufriedenheit und Bereitschaft zur Weiterempfehlung. Das Kriterium "Aktualität der Lerninhalte" wurde nur in den Bereichen erhoben, wo dies Sinn machte (zum Beispiel nicht bei Weiterbildungen zu Sprachen). Ebenso konnte das E-Learning-Angebot nur dort separat bewertet werden, wo dies Sinn machte.

Alle erhobenen Dimensionen flossen zu gleichen Teilen in das Ergebnis pro Anbieter ein. Die Bewertungen erfolgten anhand einer Skala von 1 bis 10 (10 als Bestwert). Da die Bewerter dazu tendieren, Anbieter im oberen Bereich der Skala zu bewerten, wurden die Ergebnisse auf eine Skala von 5 bis leicht über den Maximalwert transformiert und in Punkte (von 0 bis 100 Punkte) umgerechnet.

Der ermittelte Gesamtwert ist in eine Sterne-Skala umgerechnet.

Dabei gilt folgende Skala:

60–69,9 Punkte: drei Sterne

70–79,9 Punkte: vier Sterne

80 Punkte und mehr: fünf Sterne

Für jede Kategorie sind zudem die nach den drei Bewertungsdimensionen am besten bewerteten Anbieter orange markiert. An einem blauen Zeichen sind in fünf Kategorien die besten E-Learning-Anbieter zu erkennen.

Transparenz

Die stern-Redaktion arbeitet nur mit Testpartnern mit hoher Expertise. Diese bringt Globis mit. Das unabhängige Marktforschungsinstitut ist für eine Vielzahl von Auftraggebern tätig. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber immer gewährleistet. Über den Fragebogen und das Bewertungsschema hat die stern-Redaktion entschieden. Kein Unternehmen konnte seine Teilnehmer für die Umfrage benennen. Die ausgezeichneten Anbieter haben die Möglichkeit, für ihre Außendarstellung ein stern-Siegel zu erwerben. Genauere Informationen zu den Bedingungen dieser Siegel finden Sie unter stern.de/siegel.