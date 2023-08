von Lorenz Wolf-Doettinchem So sehen die Arbeitgeber der Zukunft aus: Den Chef wählen, das Büro nach Mykonos verlegen, die Zeit frei einteilen – in vielen Unternehmen findet ein erstaunlicher Wandel statt. Wir stellen die Pioniere vor und zeigen, wo es sich schöner arbeiten lässt.

Ein Schaf streckt die Zunge raus, ein anderes hat einen orangefarbenen Plastikeimer auf dem Kopf, ein Lämmchen springt in die Luft. Insgesamt sind neun lustige Fotos auf dem Bildschirm zu sehen – und dazu die Frage: „Wie fühlst Du Dich heute auf der Schaf-Skala?“ Was eigentlich nur ein Internetspaß ist, kann bei einem Hamburger Milliardenkonzern die Vorstandssitzung eröffnen. Willkommen bei der Otto Group. Einer von vielen Arbeitgeber mit Zukunft in Deutschland.

„Ich liebe die Sheep-Scale“, schwärmt Bianca Lammers. Die 37-jährige Betriebswirtin leitet den Bereich Kulturwandel in der Zentrale des traditionsreichen Handelsunternehmens, zu dem Marken wie Bonprix, About You oder Manufactum zählen, aber auch der Paketdienst Hermes. Englische Begriffe gehören bei der „New Work“-Be-wegung dazu. Eine Sitzung wird gern mit einem „Check-in“ zur Stimmungslage eröffnet, ehe man zur Sache kommt. Das gilt für alle Teams, auch den Vorstand.

„Früher hat man sich in der obersten Etage einen Auftrag abgeholt“, erzählt Lammers, „heute diskutieren wir wirklich.“ In einzelnen Abteilungen würden sogar die alten Strukturen ganz über den Haufen geworfen und die Chefs gewählt. „Wir experimentieren. Das ist eine Errungenschaft unseres Kulturwandels.“

Arbeitgeber mit Zukunft erkennen Herausforderungen

Wie wohl keine andere Branche ist der Versandhandel durch die Digitalisierung herausgefordert. Die „Challenge“ hat vor allem einen Namen: Amazon. Ob Neckermann, Quelle und zuletzt Klingel – viele Firmen, die im Wirtschaftswunder aufgestiegen waren, mussten Insolvenz anmelden. Nur Otto ist immer noch da. Aber wahrscheinlich nur, weil Otto nicht Otto geblieben ist. Den kiloschweren Hauptkatalog gibt es schon seit 2019 nicht mehr. Heute ist der Konzern der zweitgrößte Onlinehändler des Landes.

Arbeitgeber müssen heutzutage vor allem eins bieten: Remotes Arbeiten für mehr Freiheiten, was die Wahl des Arbeitsortes angeht. © diconium

Zusammen mit Experten und der Personalmarketingagentur Territory Embrace hat der stern versucht herauszufinden, ob und wie sich deutsche Unternehmen Zukunftsfragen stellen – vor allem mit Blick auf den Wandel der Wirtschaft, die digitale Transformation und den Mangel an Fachkräften. Die Gestaltung der Arbeit ist dabei ein Schlüsselfaktor. 356 Firmen mit insgesamt knapp zwei Millionen Beschäftigen haben rund 90 Fragen beantwortet. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber sie zeigen interessante Trends.

Gut abgeschnitten haben internationale Konzerne wie eben die Otto Group, mittelständische Unternehmen wie der Kosmetikhersteller Babor oder kleine wie die Firma Bass, ein Spezialist für Gewindetechnik aus dem baden-württembergischen Niederstetten mit 130 Mitarbeitern (siehe Tabellen ab Seite 64).

Der Wandel der Arbeit ist bei Bürojobs gar nicht so einfach zu erkennen. Schließlich sitzen noch immer Menschen vor Computern, wenn auch an rund der Hälfte der Tage im Homeoffice. In 30 Prozent der Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, steht nicht mehr allen Mitarbeitern ein Büro zur Verfügung. 26 Prozent bieten „Shared Desks“ an, meist verbunden mit einem digitalen Buchungssystem.

So macht es die Otto Group

Geteilte Schreibtische bei der Otto Group bedeuten etwa: Die persönlichen Dinge, aber auch Maus und Tastatur, werden in einem Schließfach verwahrt. In den Besprechungsräumen wie „Bärenhöhle“, „Schneckenhaus“ oder „Bienenstock“ arbeitet man an wechselnden Plätzen. „Am Abend wird alles komplett weggeräumt“, erzählt Svenja Reinecke, die im Team Kulturwandel als „Projektleiterin Communication & Transparency“ arbeitet. Für vertrauliche Gespräche gibt es gläserne Telefonzellen, zur Stillarbeit kann man sich in eine „Bibliothek“ zurückziehen, in der nur wenige Bücher stehen. „Wir buchen uns als Team auch gern in die Projektgarage ein“, sagt die 34-Jährige. In dem Raum können auch mehrtägige Workshops stattfinden, ohne dass immer klar Schiff gemacht werden muss.

Vorstandschef Alexander Birken hat zwar noch immer ein eigenes Büro, aber es ist nicht mehr abgeschottet. Durch eine Glasscheibe kann man sehen, ob er da ist. Und wenn nicht, lässt sich der Raum von allen Mitarbeitenden für Besprechungen reservieren. „Vor zehn Jahren undenkbar“, sagt Reinecke.

Die Otto-Group-Firmenzentrale in Hamburg-Bramfeld heißt nun Campus. Das „Haus 10“, ein Betonkasten, ist von innen völlig neu gestaltet. Auf jeder Etage gibt es unterschiedlich geartete „Social Spaces“, Begegnungsflächen für Pausen, Meetings oder den kostenlosen Espresso am Nachmittag.

Die neuen Arbeitswelten in den Unternehmen sind mit der ein oder anderen Annehmlichkeit ausgestattet. Einen Tischkicker oder eine Playstation haben sie bei der Otto Group, anderswo gibt es Dartlounges oder einen Gemüsegarten mit Hochbeeten, aus denen die Beschäftigten zur Entspannung etwas ernten können. Bei immerhin 88 Prozent der Unternehmen lassen sich die Schreibtische in der Höhe verstellen. Und manchmal ist unter der Platte sogar eine Infrarotheizung montiert.

Wichtiger als warme Knie sind für den Erfolg der Unternehmen heiße Herzen. Betriebswirtschaftsprofessorin Jutta Rump, wissenschaftliche Beirätin für die Studie, sieht heute alle Firmen unter Druck, ihre Beschäftigten an Entscheidungen zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu beteiligen: „Das fordern alle Generationen, vor allem aber die jüngeren.“

Autonomie und Vertrauen zählen

Fiete Lüer zum Beispiel, der in München Volkswirtschaft und Informatik studiert hat. Als Werkstudent hat er vor sechs Jahren bei E-Mundo angefangen, einer Softwarefirma mit knapp 100 Beschäftigten, die etwa die Informationssysteme für Bahnreisende verbessert. Nach dem Master-Abschluss hatte der heute 28-Jährige mehrere lukrative Angebote und ist doch geblieben. „Für mich sind Autonomie und Vertrauen zentrale Punkte“, sagt er.

Fiete Lüer, 28, schätzt an der Softwarefirma E-Mundo die flachen Hierarchien und das flexible, selbstbestimmte Arbeiten. © Francesco Giordano

Bei E-Mundo wird fast hierarchiefrei in weitgehend selbst organisierten Teams gearbeitet. Es gibt eine tägliche digitale Besprechung, aber abgesehen von diesem „Daily Stand-up“ kann jeder entwickeln und programmieren, wann er will. 100 Prozent Office sind ebenso möglich wie 100 Prozent Homeoffice. Beim Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu hat das der Firma den rekordverdächtigen Score von 4,9 eingebracht. Fünf wäre maximal möglich. Das ist auch das Werk von Laura Regler, die unter anderem für das „Employer Branding“ zuständig ist. „Ich sorge dafür, dass die Leute hier gerne arbeiten und das auch gerne weitersagen“, beschreibt sie ihre Aufgabe.

Arbeitgeberattraktivität steigert Firmenwert

In Zeiten des Fachkräftemangels steigert eine hohe Arbeitgeberattraktivität nicht nur die Bewerberzahlen, sondern auch den Wert der Firma. Der gute Ruf von E-Mundo war offenbar auch ein Grund dafür, dass kürzlich das finnische IT-Beratungsunternehmen Gofore die Firma übernommen hat.

Für Fiete Lüer ist ein anderer Aspekt noch wichtiger: „Ich kann hier Forschung betreiben, deren Ergebnisse den Menschen helfen.“ Derzeit durchsucht der Informatiker Daten nach bestimmten Mustern. Das können EKG-Aufzeichnungen sein, aus denen sich dann eine Herz-Arrhythmie herauslesen lässt. Oder Verkehrsdaten, deren Analyse die Steuerung von Verkehrsflüssen ermöglicht.

Einst war Google berühmt dafür, dass dort Mitarbeiter 20 Prozent ihrer Zeit für eigene Projekte aufwenden durften. Ana Fernandez-Mühl von Territory Embrace, Leiterin der stern-Studie, sieht es heute als einen Erfolgsfaktor, dass Mitarbeitenden Angebote gemacht werden, eigene Ideen umzusetzen: „Dafür muss es dann aber auch die Mittel geben.“ 56 Prozent der Unternehmen stellen dafür Budgets bereit.

Während früher die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft mit der Hardware des Verbrennungsmotors gesichert wurde, geht es heute darum, die Software rund um die E-Mobilität zu beherrschen. Die Entwicklungszeit beträgt nicht sieben Jahre, sondern manchmal nur sieben Sekunden. Denn digitale Produkte werden ständig in kleinen Schritten angepasst, zum Teil tausendmal am Tag. So etwas gelingt nicht in starren Konzernstrukturen, sondern nur in einer agilen Arbeitswelt.

Auf remotes Arbeiten kommt es an

Da erscheint es nur logisch, dass Volkswagen seit 2018 schrittweise die Stuttgarter Digitalagentur Diconium übernommen hat. Dort wird aber auch weiter für andere Kunden gearbeitet. „Wir sind ein Stück unabhängig, nicht voll in den Konzern integriert“, sagt Anja Hendel aus der Geschäftsführung, „wir können Software-Leuten mehr bieten.“ Das ist angesichts des leer gefegten Arbeitsmarkts für ITler auch dringend nötig. „Alle Bewerber stellen uns eine Frage“, so Hendel: „Kann ich auch remote arbeiten?“ Die Antwort lautet: „Ja!“

Im Alltag wird das in den Teams ausgehandelt, meist geht es um zwei bis drei Tage in der Woche, die Mitarbeiter nicht im Büro verbringen. Im vergangenen Frühjahr hat das Unternehmen das Thema aber auf die Spitze getrieben, auch um „Aufmerksamkeit auf uns als Arbeitgeber zu lenken“, wie Hendel zugibt.

Die Aktion hieß „drive your life“. Eigene Beschäftigte, aber auch Interessenten von außen konnten sich für drei achtwöchige Roadtrips durch Europa bewerben. Motto: „Es geht nicht darum, wo du arbeitest, sondern darum, wie du arbeitest.“ Der Kleinbus für die „Workation“ kam passenderweise aus dem eigenen Konzern. Wegen der Steuer und der Sozialversicherung beschränken die meisten Unternehmen mobile Arbeit aus anderen Staaten Europas auf 20 oder 30 Tage. Diconium löste das Problem dadurch, dass mehrere Länder nacheinander angefahren wurden.

Elisabeth Bouikidou, 29, (Bild rechts, l.) mit ihrer Schwester auf dem Weg nach Griechenland. Die Digitalagentur Diconium schickte sie mit einem Van quer durch Europa und ließ sie die Tour dokumentieren. Oben: zwei andere Diconium-Arbeitsurlauber in Norwegen. © Elisabeth Bouikidou/diconium

Auf der Südroute über den Balkan nach Griechenland war Elisabeth Bouikidou unterwegs. „Ich habe mein Zeitmanagement perfektioniert“, sagt die 29-jährige Strategieberaterin. Tagsüber wurde geschafft. „In der Mittagspause habe ich dann die Altstadt von Ljubljana erkundet oder auf Mykonos für eine Stunde am Pool gefaulenzt.“ Abends war dann das Nachtleben dran. Zehn Wochen, acht Länder, 21 Städte, 9000 Kilometer. „Das war definitiv die bisher beste Zeit meines Lebens.“

Und sie habe gelernt: „Ob Fähre, Parkbank, Hausflur beim Warten auf den Airbnb-Gastgeber oder der Beifahrersitz im Stau in Transsylvanien – es gibt keinen Ort, von dem aus ich nicht arbeiten könnte.“

Hier kommen die Unternehmen mit Zukunft aus der stern-Studie:

Große Unternehmen

Unternehmen Mitarbeiter Mobiles Arbeiten Gestaltung Arbeitszeiten Strukturelle Organisation Empower- ment Digitalisierung & Innovation Bewertung ADM 42500 4 5 4 5 5 ★★★★★ Alfred Kärcher 15330 5 5 5 5 5 ★★★★★ Atruvia 4883 5 5 5 5 5 ★★★★★ Auswärtiges Amt 12346 4 5 5 4 5 ★★★★★ Barmer 14000 5 5 5 5 5 ★★★★★ Bechtle 14046 5 4 5 5 5 ★★★★★ BSH Hausgerät 60000 5 5 4 5 5 ★★★★★ Capgemini 340000 5 5 5 5 5 ★★★★★ CGI Deutschland 92000 5 4 5 5 5 ★★★★★ Coca-Cola Europacific Partners 6300 4 4 5 5 5 ★★★★★ Continental 190000 4 5 5 5 5 ★★★★★ DB Kommunikationstechnik 3031 5 5 4 5 4 ★★★★★ DekaBank 4854 5 5 4 5 5 ★★★★★ Deutsche Bahn 210000 4 5 5 5 5 ★★★★★ Deutsche Bank 84930 4 5 5 5 5 ★★★★★ Deutsche Rentenversicherung Bund 24295 4 5 5 5 4 ★★★★★ DMG Mori 6833 5 4 4 5 5 ★★★★★ Firmengruppe Max Bögl 6000 4 4 5 5 5 ★★★★★ Henkel 8570 5 4 4 5 5 ★★★★★ Hypovereinsbank Member of Unicredit 11406 4 5 5 5 5 ★★★★★ Körber 12000 5 4 5 5 5 ★★★★★ Nestlé Deutschland 13000 5 5 5 4 5 ★★★★★ Omexom Deutschland 3800 5 5 4 5 5 ★★★★★ Otto Group 43000 5 5 5 5 5 ★★★★★ Procter & Gamble 10000 5 4 4 5 5 ★★★★★ Roche Diagnostics 11903 5 4 4 5 5 ★★★★★ RWE 19406 5 5 4 5 4 ★★★★★ Schaeffler Gruppe 82713 5 4 4 5 5 ★★★★★ Schneider Electric 130000 5 4 5 5 5 ★★★★★ Villeroy & Boch 6400 5 5 5 5 5 ★★★★★ Vodafone Deutschland 16000 5 5 4 5 5 ★★★★★ ABB 8300 4 4 4 4 4 ★★★★ Benteler 21267 4 4 4 4 4 ★★★★ BVG Berliner Verkehrsbetriebe 15800 4 5 3 4 5 ★★★★ Beumer Group 5400 3 4 4 4 4 ★★★★ Bitzer 3915 4 3 4 4 5 ★★★★ BP 4500 4 5 4 5 4 ★★★★ BWI 6840 5 4 3 4 4 ★★★★ Celenus salvea 4800 4 5 4 5 3 ★★★★ Debeka 14440 4 4 4 4 3 ★★★★ Dr. Oetker 7610 5 3 5 4 5 ★★★★ Edag Engineering 5724 5 4 4 5 4 ★★★★ Emons 3650 4 3 4 3 5 ★★★★ EOS 6000 5 4 4 4 4 ★★★★ Generali 6358 3 5 4 4 4 ★★★★ Hochbahn 6300 4 3 5 4 5 ★★★★ Hays (Zentrale Mannheim) 3532 5 4 4 5 4 ★★★★ Henkell Freixenet 3495 4 3 4 4 3 ★★★★ IKK classic 7700 4 4 5 4 5 ★★★★ KKH Kaufmännische Krankenkasse 4139 4 3 4 4 3 ★★★★ KWS Saat Group 5500 4 5 4 4 5 ★★★★ Linde 60000 4 4 3 5 5 ★★★★ Provinzial 6000 5 4 4 4 4 ★★★★ Raiffeisen Waren 2815 4 4 4 5 4 ★★★★ Siltronic 2600 4 4 3 5 4 ★★★★ Sixt 7500 4 4 5 5 4 ★★★★ Stadt Dortmund 11766 5 4 4 4 4 ★★★★ Wittenstein 2633 4 4 4 4 4 ★★★★

Mittlere Unternehmen

Unternehmen Mitarbeiter Mobiles Arbeiten Gestaltung Arbeitszeit Strukturelle Organisation Empowerment Digitalisierung & Innovation Bewertung Althoff Hotels 1600 5 5 4 5 5 ★★★★★ Babor Beauty Group 900 5 4 5 5 5 ★★★★★ BTC 1800 5 5 5 4 5 ★★★★★ Diconium 2000 5 4 5 5 5 ★★★★★ Die Bayerische 600 5 5 5 5 5 ★★★★★ TAS 535 5 5 5 5 5 ★★★★★ Würth Elektronik eiSos Deutschland 910 5 4 5 5 5 ★★★★★ All Service Gebäudedienste 2000 4 4 4 4 4 ★★★★ Autohaus Weeber 550 4 4 4 5 5 ★★★★ Autohaus Schade 530 4 4 4 5 5 ★★★★ Bäckerei Geiping 550 4 4 3 4 5 ★★★★ Baker Hughes Deutschland 1150 5 3 5 5 4 ★★★★ Bauunternehmung Albert Weil 550 4 4 4 4 4 ★★★★ BBBank 1200 3 4 4 4 5 ★★★★ Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg 1175 4 5 4 5 4 ★★★★ Big. Bechtold-Gruppe 2132 4 4 4 4 4 ★★★★ Cosnova 522 4 4 4 4 5 ★★★★ Creditplus Bank 706 4 3 5 5 5 ★★★★ Danfoss Power Solutions 950 4 4 4 5 4 ★★★★ Deutsche Wertpapier Service Bank 1243 5 3 4 4 3 ★★★★ Enpal 2000 3 4 4 4 4 ★★★★ Worldline 1500 5 4 4 4 5 ★★★★ Fachhochschule Dortmund 894 4 3 3 4 4 ★★★★ Falke 980 4 4 4 4 4 ★★★★ Firmengruppe APPL 545 3 4 4 4 4 ★★★★ Gealan Fenster-Systeme 1500 3 4 4 4 4 ★★★★ Wempe 890 4 4 5 3 4 ★★★★ GLS Bank 815 5 4 3 4 4 ★★★★ Hamburg Commercial Bank 919 4 5 4 4 5 ★★★★ HanseMerkur 1600 4 4 5 4 4 ★★★★ Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz 724 3 5 3 4 4 ★★★★ Hentschke Bau 706 4 4 4 4 4 ★★★★ Idealo 1142 5 4 4 4 5 ★★★★ Invenio 525 4 4 4 4 5 ★★★★ Kleemann 550 4 4 4 5 4 ★★★★ Lobbe Entsorgung West 870 5 4 4 4 3 ★★★★ M. Asam 580 4 3 4 3 4 ★★★★ Mölders Gruppe 589 4 4 4 4 5 ★★★★ Musashi 1183 4 4 4 4 4 ★★★★ New 2250 4 4 3 4 4 ★★★★ Ofa Bamberg 551 4 4 4 4 4 ★★★★ Onlineprinters 626 4 3 4 4 4 ★★★★ Payone 1355 5 4 4 4 5 ★★★★ Pflaum Logistic 1500 4 4 4 4 4 ★★★★ Pflegen & Wohnen Hamburg 2050 4 4 3 4 3 ★★★★ Pfm medical 530 4 4 4 4 4 ★★★★ Pharmatechnik 680 4 3 4 3 4 ★★★★ Polizeipräsidium Offenburg 1600 4 4 4 4 3 ★★★★ PVA TePla 640 4 4 4 4 4 ★★★★ Rail Power Systems 800 3 4 3 4 4 ★★★★ Redpath Deilmann 800 4 4 4 4 4 ★★★★ ROSE Bikes 591 4 5 5 3 4 ★★★★ Sparda-Bank München 763 4 5 3 4 4 ★★★★ Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau 950 4 5 4 4 4 ★★★★ Stadtverwaltung Schorndorf 650 4 5 4 3 4 ★★★★ Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen 1700 5 3 5 4 4 ★★★★ Stadtwerke Neumünster 805 4 4 4 3 4 ★★★★ Strabag Mitte-West 1300 3 3 4 4 4 ★★★★ Südwestdeutsche Salzwerke 1047 4 5 3 3 3 ★★★★ Teekanne 1300 5 4 4 5 4 ★★★★ TUI Cruises 673 3 3 4 4 4 ★★★★ Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe 2232 4 5 4 4 4 ★★★★ Uvex group 2093 4 4 4 4 5 ★★★★ Vogel Communications Group 700 4 4 4 4 4 ★★★★ VTG 2150 4 4 4 4 4 ★★★★ Wempe 890 4 4 5 3 4 ★★★★ Wikus Sägenfabrik 670 4 4 3 4 5 ★★★★ Willenbrock 522 4 4 4 4 4 ★★★★ Worldline 1500 5 4 4 4 5 ★★★★

Kleine Unternehmen

Unternehmen Mitarbeiter Mobiles Arbeiten Gestaltung Arbeitszeit Strukturelle Organisation Empowerment Digitalisierung & Innovation Bewertung Adacor Hosting 71 5 5 5 5 5 ★★★★★ Altair 287 5 4 5 5 5 ★★★★★ Atrify 164 5 4 5 5 5 ★★★★★ Bass 130 5 4 5 5 5 ★★★★★ Chemetall 379 5 5 5 5 5 ★★★★★ Cobus ConCept 152 5 4 4 5 5 ★★★★★ ConSol Consulting & Solutions Software 195 5 5 5 5 5 ★★★★★ EasySoft 92 5 4 5 5 4 ★★★★★ E-Mundo 95 5 5 5 5 5 ★★★★★ Evangelische Lungenklinik 429 4 5 4 5 5 ★★★★★ Krieger + Schramm Unternehmensgruppe 124 4 5 4 5 5 ★★★★★ Livoneo.de - Delphinus 65 5 4 5 4 5 ★★★★★ Münch Energie 97 5 4 5 5 5 ★★★★★ Mastercard 150 4 4 5 5 5 ★★★★★ Meistro Energie 69 5 4 5 4 5 ★★★★★ Nortal 235 5 5 5 5 5 ★★★★★ PIA UDG 306 5 4 5 5 5 ★★★★★ Projektron 105 5 4 5 5 5 ★★★★★ Promatis software 160 4 5 5 5 5 ★★★★★ Searchtalent (Headoffice) 54 5 4 4 5 5 ★★★★★ Seitenbau 213 5 5 5 4 4 ★★★★★ Select (Headoffice) 72 5 5 5 5 4 ★★★★★ Star Finanz 325 5 4 5 5 5 ★★★★★ Tarent solutions 202 5 5 5 5 5 ★★★★★ Tegosgroup 94 5 4 5 5 5 ★★★★★ Toyota Deutschland 200 5 4 5 5 5 ★★★★★ Unilever 410 5 5 5 5 5 ★★★★★ Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien 80 4 5 4 5 5 ★★★★★ VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg 202 5 4 5 5 5 ★★★★★ W.A.F. Institut für Betriebsräte-Fortbildung 75 5 5 5 5 5 ★★★★★ Yello Strom 100 5 4 5 5 5 ★★★★★ Zum goldenen Hirschen 400 5 4 5 5 5 ★★★★★ Advanced Mask Technology Center 324 4 4 4 5 3 ★★★★ AGT Bus- & Eventlogistik 99 3 4 4 4 4 ★★★★ ADG Akademie Deutscher Genossenschaften 120 4 4 4 3 4 ★★★★ Akademie für berufliche Bildung 220 4 4 5 4 4 ★★★★ Alberdingk Boley 370 4 4 4 4 4 ★★★★ Axro 135 4 4 4 5 4 ★★★★ Bäckerei Huth 131 4 4 5 5 4 ★★★★ BKK24 274 4 4 3 5 4 ★★★★ Börlind 257 5 3 4 4 4 ★★★★ BW Bildung und Wissen 85 4 5 5 4 3 ★★★★ Cadooz 140 5 3 5 4 5 ★★★★ Capcad Systems 51 4 4 4 4 4 ★★★★ Carl Bechem 355 3 5 4 5 3 ★★★★ Coliquio 170 5 4 5 4 4 ★★★★ CompuSafe Data Systems 207 5 4 5 4 4 ★★★★ Corpuls - GS Stemple 406 5 4 4 5 4 ★★★★ CP Tech 180 4 4 5 5 4 ★★★★ CPC 71 5 4 5 4 4 ★★★★ Denios 487 4 4 4 4 5 ★★★★ Dr. Klein 275 5 4 5 4 4 ★★★★ EFB-Elektronik 227 4 4 4 3 4 ★★★★ Encavis 170 4 4 4 4 4 ★★★★ Encoway 210 4 4 5 4 4 ★★★★ Europace 200 4 4 5 4 4 ★★★★ E-velopment 70 4 4 5 3 4 ★★★★ Financial.com 118 4 3 5 4 3 ★★★★ Galab Laboratories 190 4 4 3 3 4 ★★★★ Gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim 54 4 4 4 3 3 ★★★★ Gilde Gruppe 180 4 3 4 4 4 ★★★★ Gundlach 360 4 4 4 3 3 ★★★★ Hamburger Volksbank 388 4 5 4 4 5 ★★★★ Wietholt 112 3 4 4 4 3 ★★★★ Hommel+Keller Präzisionswerkzeuge 56 3 4 4 4 3 ★★★★ Inosoft 70 5 4 4 4 4 ★★★★ ISC - Innovative Systems Consulting 53 4 4 3 4 4 ★★★★ IT-Haus 319 4 3 4 4 4 ★★★★ Feddersen-Gruppe 60 4 4 4 4 4 ★★★★ Kern 204 4 4 4 4 4 ★★★★ Kindernothilfe 180 4 4 3 4 4 ★★★★ Kinderwelt tausendkind 63 4 4 4 3 4 ★★★★ Kosatec Computer 315 4 3 4 5 5 ★★★★ Krapp Eisen 220 4 5 4 4 4 ★★★★ Kreutzträger Kältetechnik 152 5 3 4 4 3 ★★★★ KSP Rechtsanwälte 404 4 5 4 4 4 ★★★★ Landeshauptstadt München, Personal- und Organisationsreferat 85 5 4 5 4 4 ★★★★ Landkreis Eichstätt 500 5 5 4 4 4 ★★★★ Lässig 124 4 4 4 4 4 ★★★★ Mac. brand spaces 271 3 4 4 3 4 ★★★★ Hochschule Macromedia 390 5 4 4 4 5 ★★★★ Mafac 107 4 4 4 4 3 ★★★★ MarketDialog 65 4 4 4 4 4 ★★★★ Maschinenringe Deutschland 183 4 4 4 4 3 ★★★★ MIBS 63 4 4 5 5 4 ★★★★ MRA 160 4 3 4 4 5 ★★★★ Murata Electronics Europe 239 4 4 4 4 5 ★★★★ Neuland 306 4 4 4 4 4 ★★★★ Nicko Cruises 109 4 4 4 5 3 ★★★★ Nürmont 250 4 3 4 3 4 ★★★★ Ortlinghaus-Werke 300 4 4 3 5 4 ★★★★ Peter Mertes 382 4 4 4 4 4 ★★★★ Pfalzsolar 140 5 4 4 5 4 ★★★★ PropertyExpert 120 5 4 4 4 3 ★★★★ Richmodent Zahnärzte Köln 55 4 4 3 3 4 ★★★★ Schluchseewerk 311 3 4 4 3 4 ★★★★ Seghorn 205 5 4 4 4 4 ★★★★ Service-Reisen 170 4 3 4 4 4 ★★★★ Sparkassen DirektVersicherung 168 3 4 4 4 4 ★★★★ SSC-Services 165 4 4 5 4 4 ★★★★ Steuernagel & Lampert 54 4 3 4 4 3 ★★★★ Strenger Holding 106 3 3 4 4 5 ★★★★ Systemair 450 4 4 3 4 4 ★★★★ Talentsconnect 100 4 4 4 5 4 ★★★★ Ullstein Buchverlage 110 4 4 3 4 4 ★★★★ Venjakob Maschinenbau 252 4 4 4 4 5 ★★★★ VG Nicolaus 390 4 4 4 4 4 ★★★★ Vidacta Bildungsgruppe 50 4 4 4 4 3 ★★★★ Vilsa-Brunnen 470 4 3 4 4 4 ★★★★ VNR Group 499 4 4 5 4 4 ★★★★ Volksbank Backnang 262 4 5 4 4 4 ★★★★ W+ST Wirtschaftsprüfung 120 4 4 4 4 4 ★★★★ Weissenberg Group 50 5 4 5 4 4 ★★★★ Wenko 312 4 3 4 3 4 ★★★★ Wild Beauty 79 4 5 4 5 4 ★★★★ WirDesign 78 4 5 5 4 4 ★★★★

So wurden die Unternehmen ermittelt

Die Untersuchung

Die Redaktion hat die Studie zusammen mit einem Beirat und Spezialisten der Personalmarketingagentur Territory Embrace konzipiert. Gegenstand waren die Unternehmen, nicht die von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Angesichts des Wandels der Wirtschaft, der Digitalisierung unddes Mangels an Fachkräften ist die Gestaltung der Arbeit für die Zukunftsfähigkeit von Unter-nehmen von besonderer Bedeutung. Deshalb lag der Schwerpunkt der Studie auf diesem Aspekt. Beraterin dabei war Professorin Jutta Rump von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE. Weitere Impulse kamen vom Unternehmer Michael Trautmann, Gastgeber des Podcasts „On the Way to New Work“.

Über den stern, Newsletter und mehrere Tausend Mails wurden Firmen zur Teilnahme aufgerufen. 356 haben online rund 90 Fragen beantwortet. Dabei wurden Fakten erhoben, aber auch Selbst-einschätzungen. Teilnehmen durften auch Organisationen und Körperschaften, die sich selbst als Unternehmen verstehen.

Die Bewertung

Die Untersuchung gliedert sich in fünf Bereiche: „Mobiles Arbeiten“, „Gestaltung der Arbeitszeit“, „Strukturelle Organisation“, „Empowerment (Ermächtigung der Mitarbeiter)“ sowie „Digita-lisierung & Innovation“. Alle Gebiete wurden gleich gewichtet. Das Bewertungsschema war den Teilnehmern unbekannt. Die Ergebnisse wurden für jede Dimension auf eine Skala von ein bis fünf Punkten umgerechnet. Der Durchschnitt ergibt die Gesamtbewertung:

bis 1,4 Punkte = ★

1,5 bis 2,4 Punkte = ★★

2,5 bis 3,4 Punkte = ★★★

3,5 bis 4,4 Punkte = ★★★★

ab 4,5 Punkte = ★★★★★

Veröffentlicht werden 241 Unternehmen, die vier oder fünf Sterne erreicht haben, unterteilt nach der Größenklasse (bis 500 Beschäftigte, zwischen 500 und 2500 Beschäftige, mehr als 2500 Beschäftigte).

Die Transparenz

Der stern arbeitet nur mit Studienpartnern, die eine große Expertise mitbringen. Darunter können auch solche sein, die in anderen Zusammenhängen von Unternehmen beauf-tragt werden. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber gewährleistet. Über Frage-bogen und Bewertungsschema hat die Redaktion entschieden. Die Ausgezeichneten haben die Möglichkeit, für ihre Außendarstellung ein Siegel zu erwerben. Informationen zu den Bedingungen finden Sie unter stern.de/siegel.