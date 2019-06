Regen und Kälte adé: am Wochenende ist in Deutschland Badewetter angesagt. Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni bringt das Hoch "Pia" strahlenden Sonnenschein und schweißtreibende Temperaturen. Am Sonntag werden sogar Spitzenwerte von bis zu 32 Grad Celsius erwartet. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst: "Der Mai war wirklich ein kühler Monat. Es war sogar der erste zu kühle Monat seit 13 Monaten, seit April 2018. Wir haben 13 Monate am Stück zu warme Monate erlebt, und das war ein Rekord, den wir noch nie hatten seit 1881. Also, wir sind im Mai wieder ein bisschen in die Realität zurückgekommen." Laut Wetterdienst war der Mai 2019 im Durchschnitt zu kühl, es gab Bodenfröste, Schneefälle bis ins Flachland und vor allem in Süddeutschland heftige Niederschläge. Aber auch die kommende Woche könnte einige Turbulenzen bringen. Zur Sommerhitze nahen von Westeuropa her feuchte Luftmassen heran, der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Gewittern, die zum Teil heftig ausfallen können.