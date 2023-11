Junge Fotografie "STERN Stipendium"

Die Redaktion des STERN vergibt jedes Jahr ein Stipendium an eine:n herausragende:n Fotojournalist:in. Junge Fotografie-Talente können sich ab dem 1. Februar 2024 um das STERN Stipendium 2024 bewerben.

Die Redaktion des STERN vergibt jedes Jahr ein Stipendium an eine herausragende Fotojournalistin oder einen herausragenden Fotojournalisten mit einem abgeschlossenen Studium im visuellen Bereich.

Das Stipendium beinhaltet einen Jahresvertrag beim STERN, innerhalb dessen der Stipendiat oder die Stipendiatin als festes Redaktionsmitglied in der Hamburger Redaktion arbeitet. Das Nachwuchstalent erhält die Chance, seine Werke zu veröffentlichen und Arbeitserfahrungen zu sammeln. Gemeinsam mit den STERN-Redakteuren setzt er/sie sich journalistisch und fotografisch mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinander – im Inland ebenso wie im Ausland. Der Schwerpunkt liegt auf moderner Porträt- und Reportagefotografie, für die der STERN immer wieder ausgezeichnet wird.

Zur Bewerbung

Sie erhalten die Chance, ein Jahr lang für den STERN zu arbeiten. Während Ihres Stipendiums arbeiten Sie exklusiv und auf fester Vertragsbasis für den STERN und erhalten eine monatliche Vergütung von 2.800 Euro brutto. Mit STERN-Redakteurinnen und -Redakteuren im In- und Ausland setzen Sie sich journalistisch und fotografisch auseinander und erarbeiten gemeinsam Themen des aktuellen Zeitgeschehens, um sie optisch eindrucksvoll umzusetzen. Sie verfügen in dieser Zeit über einen Arbeitsplatz in der STERN-Fotoredaktion in Hamburg. Sie können an der Entstehung von Themen und Geschichten von Anfang an mitwirken und haben dabei die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeitsweise einer großen Redaktion und ihrer einzelnen Abteilungen zu erlangen.

Überzeugen Sie uns – und qualifizieren Sie sich mit Ihren ausdrucksstarken fotografischen Arbeiten. Bewerbungen sind ausschließlich digital möglich und können vom 1. Februar 2024 bis zum 14. Februar 2024 auf dieser Seite hochgeladen werden.

Voraussetzungen

Zum Zeitpunkt der Bewerbung müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Sie sind Fotograf/Fotografin mit einem Abschluss in visueller Kommunikation oder in einem vergleichbaren Studiengang (Abschluss an einer anerkannten Universität, Fachhochschule oder sonstigen staatlichen/privaten Schule).

Ihr Abschluss liegt nicht länger als ein Jahr zurück.

Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch.

Sie sind nicht älter als 35 Jahre.

Sie sind bereit, für die Dauer Ihres Stipendiums vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2025 nach Hamburg zu ziehen.

Folgende Unterlagen benötigen wir von Ihnen in digitaler Form:

ein aussagekräftiges PDF-Portfolio Ihrer fotografischen Arbeiten. Zeigen Sie uns Ihre besten Bilder und die inhaltliche und stilistische Bandbreite Ihrer Arbeit! Die Anzahl der Bilder darf 30 nicht überschreiten, die Datei nicht größer als 30 MB sein. Bitte beschriften Sie Ihre Bilder ausführlich (Motivbeschreibung, Stadt und Land, Datum, ggf. Personennamen, Fotografennamen).

Zeigen Sie uns Ihre besten Bilder und die inhaltliche und stilistische Bandbreite Ihrer Arbeit! Die Anzahl der Bilder darf 30 nicht überschreiten, die Datei nicht größer als 30 MB sein. Bitte beschriften Sie Ihre Bilder ausführlich (Motivbeschreibung, Stadt und Land, Datum, ggf. Personennamen, Fotografennamen). kurzes Anschreiben (maximal 1 DIN-A4-Seite). Schreiben Sie uns, was Sie antreibt und warum Sie gern mit uns zusammenarbeiten möchten.

(maximal 1 DIN-A4-Seite). Schreiben Sie uns, was Sie antreibt und warum Sie gern mit uns zusammenarbeiten möchten. Lebenslauf (maximal 2 DIN-A4-Seiten)

(maximal 2 DIN-A4-Seiten) relevante Abschlusszeugnisse

Selbstverständlich gelten für die Einsendung die journalistischen ethischen Grundsätze des deutschen Presserats, so wie sie im Pressekodex verankert sind.

Fristen und Termine

Die Bewerbungsfrist beginnt am 1. Februar 2024 und endet am 14. Februar 2024 um 23:59 Uhr.

Bitte nutzen Sie ausschließlich die Möglichkeit der Online-Bewerbung. (Das Formular ist während des Bewerbungszeitraums unterhalb dieses Textes sichtbar.)

Es wird ein Stipendium mit der Dauer von einem Jahr vergeben.

Termin des Stipendiums 2024: 1. August 2024 bis 31. Juli 2025

Jury

Andreas Nyland

Andreas Nyland studierte Visuelle Kommunikation an der FH Düsseldorf. Nach Stationen in der Werbung war er unter anderem Artdirektor bei "Allegra" und "STERN Gesund leben". Derzeit ist er Managing Designer des STERN.

Andreas Kronawitt

Andreas Kronawitt hat an der FH Bielefeld Visuelle Kommunikation studiert. Er ist Diplom-Designer und arbeitete viele Jahre als freier Fotograf, bevor er zum STERN in die Bildredaktion kam.

Andreas Trampe

Andreas Trampe hat sieben Jahre als Fotoreporter gearbeitet und war anschließend Fotochef bei „Bild am Sonntag“. Seit 1996 arbeitet er beim STERN in der Bildredaktion. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie und arbeitet eng zusammen mit der Hochschule Hannover bei der Förderung junger Nachwuchsfotografen.

Cornelia Fuchs

Seit Juni 2021 kümmert sich Cornelia Fuchs um die Inhalte von stern PLUS, das Digital-Abo-Angebot des STERN. Zuvor hat sie acht Jahre lang das Auslandsressort des STERN geleitet und davor als Korrespondentin sechs Jahre lang aus London berichtet. Für den STERN schreibt sie seit 1999 – damals unter anderem aus Afghanistan, Indien, Ägypten, Äthiopien und vielen weiteren Ländern zu den Themen Menschenrechte, Flüchtlinge, Gesundheitspolitik und, vor allem, die Situation von Frauen und Mädchen.

Orsolya Groenewold

Orsolya Groenewold studierte Slawistik und Literatur an der Universität Budapest. Ende der 1980er Jahre zog sie nach Deutschland und begann bei dem Verlagshaus Gruner+Jahr sowie als freie Bildredakteurin für verschiedene Magazine wie "Der Spiegel", "FTD Weekend", "Die Woche" und andere zu arbeiten. Seit 2000 ist sie Mitglied der STERN-Bildredaktion und war u.a. für die Ressorts Wissenschaft, Kultur, Reise und Freizeit sowie mehrere Line Extensions von Gruner+Jahr verantwortlich.

Kontakt

Noch Fragen? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an: jungefotografie@stern.de

Wichtiger Hinweis: Die maximalen Dateigrößen für den Upload sind 30 MB für das Portfolio und jeweils 1 MB für das Anschreiben, den Lebenslauf und die Abschlusszeugnisse.

Während der Bewerbungsfrist vom 1.2.2024 - 14.2.2024 ist an dieser Stelle ein Online-Bewerbungsformular zu sehen.