Sie lieferten sich Rennen mit selbst gebastelten Pferdeköpfen und sprinteten in der Hoffnung auf Gold durch Zeltreihen: Im nordsyrischen Idlib haben Kinder von Geflüchteten ihre eigenen Olympischen Spiele veranstaltet. 120 Jungen aus insgesamt zwölf Flüchtlingslagern in der von Islamisten kontrollierten Region traten am Samstagabend in der Zeltsiedlung Jaman zum "Olympia der Zelte" an – und hatten dabei mindestens ebenso viel Spaß wie die Athleten in Tokio.

Stundenlange Wettkämpfe

Wie in Tokio trugen die acht- bis 14-jährigen Hoffnungsträger die Farben ihres Lagers, während sie in Disziplinen wie Speerwurf, Hochsprung, Hürdenlauf, Turnen, Kampfsport, Badminton oder Fußball gegeneinander antraten. "Ich habe den zweiten Platz gewonnen", freute sich Walid Mohammed al-Hassan. Der Zwölfjährige durfte sein Lager im Weitsprung vertreten und wurde von seinen Teamkollegen heftig gefeiert.

Stundenlang wetteiferten die kleinen Athleten miteinander, angefeuert von ihren Fans, die in kleinen Grüppchen zuschauten. Als die Sonne unterging, jubelten Teilnehmer und Organisatoren den Gewinnern zu. Unter Konfettiregen nahmen diese auf dem Podium ihre Medaillen in Empfang. "Wir hatten so viel Spaß", sagte Walid und grinste breit.

In der Region Idlib leben fast drei Millionen Menschen, zwei Drittel wurden im Laufe des zehnjährigen Konflikts aus anderen Teilen Syriens vertrieben. Die meisten von ihnen sind in Lagern untergebracht. Zum Überleben sind sie auf humanitäre Hilfe angewiesen. Vor allen die kalten und nassen Winter sind hart für sie - und ein Ende des Lagerlebens ist nicht in Sicht.

Rund 500.000 Menschen starben im Syrienkrieg

Organisiert wurden die Olympischen Zeltspiele von der syrischen Wohltätigkeitsorganisation Benefits. Sie sollten den kleinen Athleten Hoffnung geben, sagte Benefits-Vertreter Ibrahim Sarmini. Hauptziel sei es aber, die internationale Gemeinschaft auf die Not der Lagerbewohner aufmerksam zu machen.

Im Syrienkrieg wurden bisher rund 500.000 Menschen getötet, Millionen weitere wurden aus ihren Heimatorten vertrieben. Bei den Olympischen Spielen in Tokio traten neben einem offiziellen Team aus Syrien auch neun syrische Athleten im Olympia-Flüchtlingsteam an, darunter auch aus Deutschland.

Sehen Sie "Olympia der Zelte"-Szenen in der Bilderstrecke.