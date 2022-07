Höhepunkte des ersten Wochenendes der Leichtathletik-WM sind die 100-Meter-Finals der Männer und Frauen. Im Medaillenrennen über die 10.000 Meter ist Konstanze Klosterhalfen am Start.

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/USA steht am zweiten Wettkampftag in der deutschen Nacht zum Sonntag das 100-Meter-Finale der Männer im Blickpunkt (4.50 Uhr MESZ/ZDF).