Für Simon Geschke könnte der zweite Tag in den Pyrenäen vorentscheidend im Kampf um das Bergtrikot sein. Der Berliner kann auf vier Pässen Punkte sammeln.

Die 109. Tour de France geht in die entscheidende Phase. Am heutigen Mittwoch steht die vierte Bergankunft auf dem Programm. In Peyragudes will Titelverteidiger Tadej Pogacar angreifen. Für Bergkönig Simon Geschke geht es wieder um wichtige Punkte.