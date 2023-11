Kölns Torhüter Marvin Schwäbe rettet seinem schwachen Team in Bochum einen Punkt. Tabellenletzter bleiben die Kölner dennoch.

Der 1. FC Köln kommt in der Fußball-Bundesliga nicht vom Tabellenende weg. Auch beim direkten Konkurrenten VfL Bochum spielte das Team von Trainer Steffen Baumgart nur 1:1 (0:1), rettete aber immerhin noch einen überaus glücklichen Punkt.

Gegen die stark verunsicherten Rheinländer verpasste es der deutlich überlegene VfL, mehr als den einen Treffer durch Lukas Daschner (25. Minute) zu machen. Dies bestrafte Davie Selke (54.) mit seinem dritten Saisontor.

"Wir wussten, dass es ein Abstiegsspiel wird", sagte Selke beim Pay-TV-Sender Sky. "Alles in allem müssen wir gut leben mit dem 1:1. Wir wissen, wie schwer es hier ist und welcher Fußball hier gespielt wird." Es werde "eine lange Saison, das nehmen wir an, jetzt zählt jeder Punkt".

Punkteteilung für beide Teams zu wenig

Für den FC ist das dritte Unentschieden dieser Saison aber dennoch zu wenig. Mit sechs Punkten nach elf Spielen bleiben die Kölner zumindest bis zum Sonntag Tabellen-Schlusslicht. Bochum verpasste trotz des lange überlegenen Spiels erneut den ersten Heimsieg der Saison, hat als Tabellen-14. aber weiterhin drei Zähler Vorsprung auf die Kölner.

"Zwei Gefühlswelten. Einmal mit dem Tor, wir haben super gespielt, denke ich. Desto trauriger ist es, dass es am Ende nur ein Punkt ist", sagte Daschner. "Manchmal ist es so, wir können irgendwo auch froh sein, dass wir kein zweites kassiert haben. Das ist dann manchmal so."

Auch für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch ist die Punkteteilung zu wenig. Der VfL war von Beginn an besser und offenbarte, warum die Kölner am Tabellenende stehen. Die Defensive der Rheinländer erwies sich in einigen Situationen als nicht gerade erstligareif. Oft fehlte Bochum indes die Qualität im Angriff, um die auszunutzen. Die Gäste kämpften sich in die Partie, ohne offensiv zwingend zu werden.

Startelf-Debütant Daschner trifft zur Führung

Der VfL wirkte da entschlossener und ging nach knapp einer halben Stunde verdient in Führung. Einen Abschluss von Philipp Hofmann klatschte Gästekeeper Marvin Schwäbe dem Bochumer Startelf-Debütanten Daschner vor die Füße, der nur noch abstauben musste. Der 25 Jahre alte Neuzugang vom FC St. Pauli war wegen der Erkrankung von Kapitän Anthony Losilla in die Mannschaft gekommen.

Somit blieben die Kölner auch im 19. Bundesligaspiel am Stück nicht ohne Gegentor. Und der erneute Rückschlag für den geplagten FC blieb nicht ohne Folgen. Fortan spielte nur noch Bochum, verpasste es aber, den überfälligen zweiten Treffer nachzulegen. Das lag insbesondere am famos haltenden Schwäbe.

Selke nutzt erste echte Kölner Chance zum 1:1

Nach dem Seitenwechsel vergab Takuma Asano alleine vor dem FC-Keeper die beste Möglichkeit. Dies rächte sich. Denn kurz darauf fiel der glückliche Ausgleich. Selke schloss einen Konter - die erste echte Kölner Torchance - erfolgreich ab.

Bochum schüttelte sich kurz und drückte danach wieder auf die Führung. VfL-Coach Letsch wird vor allem offensiv Lösungen finden müssen, um sein Team wieder erfolgreich durch den Kampf gegen den Abstieg führen zu können.

Dem FC fehlt hingegen aktuell weit mehr: Selbstbewusstsein, spielerische Klasse und das Offensivspiel scheinen derzeit nicht vorhanden. Viel Hoffnung macht auch der kommende Gegner nicht. Nach der Länderspielpause geht es in zwei Wochen gegen den Rekordmeister Bayern München.