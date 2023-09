Der Hamburger SV verliert beim krassen Außenseiter Elversberg das erste Saisonspiel und die Spitze. Ganz oben steht nun Fortuna Düsseldorf. Magdeburg verspielt die Tabellenführung beim FC Schalke.

Der Hamburger SV hat den ersten herben Dämpfer der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter verlor am Samstag beim krassen Außenseiter SV Elversberg mit 1:2 (0:1) und stürzte von der Tabellenspitze. Die Topposition übernahm Fortuna Düsseldorf nach einem 3:1 (2:1) bei Hansa Rostock dank der besseren Tordifferenz.

Magdeburg verpasst Sprung an die Spitze

Den Sprung an die Spitze verpasste der 1. FC Magdeburg: Die Mannschaft verspielte beim FC Schalke 04 eine 2:0-Führung und kassierte in einem spektakulären Zweitligaspiel noch eine 3:4 (2:1). Magdeburg ist nach der ersten Saison-Niederlage Tabellenvierter, einen Punkt hinter Kiel - Holstein kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC St. Pauli die Spitze übernehmen. Im traditionsreichen Südwest-Duell trennten sich der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1).

In Gelsenkirchen sorgte Abwehrspieler Silas Gnaka mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung der Gäste (16./27.). Die Gastgeber glichen durch Sebastian Polter (40.) und Derry Murkin (62.) aus, kassierte direkt den Rückschlag durch Connor Krempicki (67.) und kamen durch Thomas Ouwejan wieder zurück (69.). Nach der Roten Karte gegen Magdeburgs Daniel Heber (77.) wegen einer Notbremse verwandelte Polter den Elfmeter zum Siegtreffer (79.).

Dem HSV, auch in seinem sechsten Zweitligajahr einer der großen Aufstiegsfavoriten, wurde zu Beginn die offensive Ausrichtung und eine Unaufmerksamkeit zum Verhängnis. Neuzugang Dennis Hadzikadunic verlor vor dem Strafraum den Ball, Jannik Rochelt brauchte diesen zur Führung für den als Drittligameister aufgestiegenen Provinzclub aus dem Saarland nur einzuschieben. Es war der erste Gegentreffer für Hamburg nach zuvor drei Zu-Null-Spielen. Im zweiten Durchgang wurden die Hamburger klassisch ausgekontert und mussten nach einer Stunde das 0:2 durch Luca Schnellbacher hinnehmen. Das HSV-Anschlusstor durch Moritz Heyer (89.) kam zu später, womit der erste Zweitliga-Heimsieg der Clubhistorie für Elversberg perfekt war.

Düsseldorf nun Spitzenreiter

Nach zuvor zwei Siegen in Serie übernahm Düsseldorf die Tabellenspitze. Christos Tzolis (17. Minute) und André Hoffmann (35.) belohnten das Team in Rostock für eine starke erste Halbzeit. Durch das Tor von Jasper van der Werff kam Hansa zurück ins Spiel (45.). Düsseldorfs Kapitän Hoffmann musste zu Beginn der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden, aber Jona Niemiec (88.) machte alles klar.

In Karlsruhe ging der 1. FC Kaiserslautern mit zuvor drei Siegen in Serie im Rücken in das Traditionsduell. Mit diesem Schwung gelang Ragnar Ache früh (5.) mit seinem fünften Saisontor die Gäste-Führung. Marvin Wanitzek glich per Foulelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den KSC aus.