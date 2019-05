Der SC Paderborn folgt dem 1. FC Köln in die Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen verloren am 34. und letzten Spieltag zwar mit 1:3 (1:2) bei Dynamo Dresden, behielten durch das zeitgleiche 2:2 (0:1) von Union Berlin beim VfL Bochum aber wegen der um fünf Treffer besseren Tordifferenz den zweiten Tabellenplatz.

Die Berliner spielen am Donnerstag und kommenden Montag in der Relegation gegen den VfB Stuttgart als 16. der Bundesliga um den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Paderborn schaffte zum zweiten Mal nach 2014 den Sprung ins Oberhaus. Köln stand bereits zuvor als Meister und erster Aufsteiger fest.

Zweite Liga: Ingolstadt muss in die Relegation

Im Tabellenkeller muss der FC Ingolstadt als Tabellen-16. in die Relegation um den Klassenerhalt gegen den SV Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga. Der FCI verlor nach beeindruckender Aufholjagd an den letzten Spieltagen mit 2:4 (0:2) beim 1. FC Heidenheim. Der SV Sandhausen ist dagegen nach dem 2:2 (1:1) bei Jahn Regensburg gerettet. Die Abstiege des MSV Duisburg und des 1. FC Magdeburg waren bereits vor dem Saison-Finale besiegelt.