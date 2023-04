Rekordsieger FC St. Pauli jagt die drei Top-Teams der 2. Fußball-Bundesliga als erster Verfolger. Die Hamburger verkürzten drei Wochen vor dem Derby den Rückstand auf den HSV auf sechs Punkte.

Mit dem 1:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg schafften die Kiez-Kicker am Samstag den neunten Sieg in Serie und stellten die Zweitliga-Bestmarke von Hannover 96 und den Stuttgarter Kickers ein. Zudem ist St. Paulis Coach Fabian Hürzeler der erste Trainer in der 2. Liga, der seine ersten neun Spiele gewinnen konnte. Den Treffer für den neuen Tabellenvierten erzielte Regensburgs Prince Osei Owusu mit einem Eigentor (23.).

Im Abstiegskampf hat Eintracht Braunschweig mit dem 1:1 (1:0) beim Karlsruher SC den Relegationsrang verlassen. Die Niedersachsen lagen durch den Treffer von Lion Lauterbach (3.) lange Zeit in Führung, ehe Leon Jensen (69.) zum Ausgleich traf. Hannover 96 feierte nach neun sieglosen Spielen in Serie ein 3:1 (1:1) gegen den weiterhin abgeschlagenen Tabellenletzten SV Sandhausen.

