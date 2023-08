Steuerte zwei Tore zum Union-Sieg in Darmstadt bei: Robin Gosens. Foto

Neuzugang Gosens führt Union in Darmstadt zum Sieg

Union Berlin stürmt nach zwei Bundesligaspielen vorerst an die Tabellenspitze. Beim Sieg in Darmstadt erweist sich Nationalspieler Gosens als die erhoffte Verstärkung.

Neuzugang Robin Gosens hat den 1. FC Union Berlin bei seinem Startelfdebüt mit einem Doppelpack zum zweiten Saisonsieg und damit vorerst an die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga geführt.

Unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und Sportdirektor Rudi Völler traf der Nationalspieler am Samstag beim 4:1 (3:1) bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 in der 4. und 34. Minute und empfahl sich damit nachdrücklich für die Anfang September anstehenden Länderspiele der DFB-Auswahl.

Vor 17.810 Zuschauern erzielten Kevin Behrens (39.) und Danilho Doekhi (65.) die weiteren Treffer für die Berliner, die nach einer Gelb-Roten Karte für Brenden Aaronson (21.) weit über eine Stunde in Unterzahl spielen mussten. Marvin Mehlem (24.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Lilien, die noch ohne Punkt dastehen.

Darmstadt früh kalt erwischt

Nach dem ordentlichen Bundesliga-Comeback beim 0:1 im Hessen-Derby bei Eintracht Frankfurt starteten die Darmstädter voller Tatendrang in das erste Saison-Heimspiel - und wurden von Union gleich kalt erwischt. Der für kolportierte 15 Millionen Euro von Atalanta Bergamo geholte Gosens setzte sich in zentraler Position energisch durch und überwand Lilien-Torwart Marcel Schuhen mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern.

Die Berliner, die weiter auf den an der Wade verletzten Rani Khedira verzichten mussten, wirkten in ihren Aktionen abgeklärter als der Neuling und hätten die Führung nach nicht einmal 20 Minuten ausbauen können. Ein Kopfball von Behrens, der in der Vorwoche beim 4:1-Auftaktsieg gegen Mainz 05 dreimal getroffen hatte, verfehlte jedoch knapp das Ziel.

Kurz darauf schwächten sich die Gäste dann selbst. Nach einem Foul an Fabian Nürnberger sah der bereits verwarnte Aaronson die Gelb-Rote Karte. Darmstadt nutzte die Überzahl umgehend aus. Nach feiner Hacken-Vorlage von Neuzugang Luca Pfeiffer traf Mehlem zum Ausgleich.

Union lässt sich nicht schocken

Der Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt ließ sich durch den doppelten Rückschlag jedoch nicht schocken. Wieder war es Gosens, der die Eisernen erneut in Führung brachte. Dieses Mal traf der Mittelfeldspieler nach einer Freistoß-Hereingabe von Josip Juranovic mit einem Kopfball. Fünf Minuten danach erhöhte Behrens ebenfalls per Kopf mit seinem vierten Saisontor.

"Wir können uns nicht mit Union Berlin vergleichen", hatte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht vor der Partie erklärt - und sollte damit Recht behalten. Denn auch in der zweiten Halbzeit war seine Mannschaft dem Gegner trotz deutlicher Ballbesitzvorteile nicht gewachsen.

Nachdem Diego Leite kurz nach Wiederbeginn nur den Pfosten getroffen hatte, stellte Doekhi nach 65 Minuten auf 4:1. Auch beim dritten Kopfball-Gegentreffer war die Darmstädter Abwehr nicht auf der Höhe. Die Hausherren gaben zwar nie auf, konnten die abgezockten Berliner aber kaum in Verlegenheit bringen. Lediglich bei einem Pfostenschuss von Pfeiffer (70.) drohte den Gästen noch einmal Gefahr. Auf der Gegenseite traf Aljoscha Kemlein in der Nachspielzeit nur die Latte.