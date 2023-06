© Shaun Brooks/Action Plus Sports via ZUMA Wire/dpa

2014er-Weltmeister Kroos verlängert bei Real bis 2024: Fühlt sich richtig an

Toni Kroos bleibt ein Königlicher. Der Ausnahme-Fußballer geht in seine zehnte Saison bei Real Madrid und will sich weiter auf allerhöchstem Niveau mit der Konkurrenz messen.

Toni Kroos hat wie erwartet seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Es sei die richtige Entscheidung, vor allem, "weil es sich gut, weil es sich richtig anfühlt", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen", nachdem zuvor die Königlichen die Vertragsverlängerung mitgeteilt hatten.

Vor ein paar Wochen habe er das Angebot angenommen, die Verhandlungen seien wie immer einfach gewesen: "Das nehme ich als riesen Wertschätzung wahr."

Der Weltmeister von 2014 geht damit in seine zehnte Saison beim spanischen Erfolgsclub. In bisher 417 Spielen gewann der 33 Jahre alte Mittelfeldstratege mit Real 20 Titel, darunter allein viermal die Champions League, insgesamt kommt er auf fünf Triumphe in der Königsklasse. Er ist damit nach Titeln der mit Abstand erfolgreichste deutsche Fußball-Profi.

Zufrieden mit der Dauer

Dass er nur um ein Jahr verlängerte, sei für ihn genau richtig. "Wichtig ist für mich, auf hohem Niveau aufzuhören und nicht irgendwie da noch drei Jahre rumzukriechen, Hauptsache ich bin noch da. Da tue ich mich jetzt einfacher, ein Jahr vorauszuschauen als zwei Jahre", sagte der Familienvater im Gespräch mit seinem Bruder Felix (32).

Entschieden habe er sich bereits vor einiger Zeit, zumal immer klar gewesen sei, dass er Real nicht verlassen werde. Anfang des Jahres habe er jedoch noch nicht genau gewusst, ob er weitermache. Aber er habe das Gefühl, der Mannschaft noch was geben zu können, "noch wichtig zu sein. Ich bin nach wie vor so heiß wie vor 15 Jahren, diese Spiele zu gewinnen, Titel zu gewinnen", sagte Kroos.

Karriereende offen

Er habe weiter Spaß an dem Druck und der Erfolgserwartung, die bei den Blancos herrschen. "Ich könnte nicht irgendwo hingehen, wo ich plötzlich um nen Appel und nen Ei spiele, Platz sieben oder acht. Es gibt ja viele, die irgendwo hingehen, zwei, drei Jahre, weil der Fußball Spaß macht. Das könnte ich nicht", sagte Kroos, der offen ließ, ob es sein letztes Jahr als Fußball-Profi ist: "Warum soll ich mir das jetzt in beide Richtungen zumachen, da gibt es überhaupt keinen Grund".

Besonders seinen Opa habe seine Entscheidung gefreut. "Opa war so süß. Er sagte: Danke, dass du noch weiter spielst, da hatte ich Gänsehaut", erzählte Kroos.