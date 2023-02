Dem FC Bayern München droht der Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Dem FC Bayern München droht der Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Der Titelverteidiger und Rekordmeister kassierte am Samstag beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach eine 2:3 (1:1)-Niederlage. Nach einer Roten Karte gegen Verteidiger Dayot Upamecano (8. Minute) mussten die Münchner fast die gesamte Partie in Unterzahl spielen.

In der Tabelle kann der 1. FC Union Berlin (42) mit einem Sieg am Sonntag daheim gegen den Tabellenletzten FC Schalke 04 (12) an den nur noch einen Punkt besseren Bayern vorbeiziehen und Borussia Dortmund (3./40) mit einem Heimerfolg gegen Hertha BSC (17./17) gleichziehen mit den Münchnern.

Dahinter verkürzten der SC Freiburg (4./40) mit einem 2:0 (1:0) beim VfL Bochum (16./19) und RB Leipzig (5./39) mit einem 3:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg bereits den Rückstand auf die Münchner. Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Verbleib in der Liga gelang dem VfB Stuttgart (19) unter Trainer Bruno Labbadia mit einem 3:0 (1:0) zu Hause gegen den 1. FC Köln (11./26). Die Schwaben kletterten von den Abstiegsrängen auf den 14. Tabellenplatz.