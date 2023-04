Bayern in der Krise - BVB übernimmt mit 4:0 Tabellenführung

Der FC Bayern verliert in der Bundesliga klar in Mainz. Borussia Dortmund nutzt es diesmal aus. Und wie! Bei Hertha BSC bleibt der Dardai-Effekt aus.

Borussia Dortmund hat diesmal die Pleite der Krisen-Bayern ausgenutzt und die Tabellenführung übernommen.

Der BVB demontierte am Samstagabend im Topmatch des 29. Spieltags Eintracht Frankfurt und lieferte mit einem 4:0 (3:0) den ersehnten Leistungsnachweis für die eigenen Titelambitionen in der Fußball-Bundesliga. Die Münchner hatten kurz zuvor mit 1:3 (1:0) beim FSV Mainz 05 verloren und unter dem ehemaligen FSV-Coach Thomas Tuchel den nächsten schweren Rückschlag kassiert. In der Tabelle liegen die Bayern nun einen Punkt hinter dem BVB.

Niederlage für Hertha und Dardai

Im Kampf gegen den Abstieg erlebte der neue, alte Hertha-Trainer Pal Dardai eine schwer enttäuschende Rückkehr an die Bundesliga-Seitenlinie. Die Berliner verloren gegen Werder Bremen auch nach drei Toren von Marvin Ducksch mit 2:4 (0:2) und bleiben Tabellenletzter.

Einen Rückschlag nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage musste die TSG 1899 Hoffenheim beim 1:3 (0:2) gegen den 1. FC Köln hinnehmen. Auch der VfL Bochum bleibt nach dem 1:5 (0:3) gegen den VfL Wolfsburg als Tabellen-15. einen Platz hinter Hoffenheim akut abstiegsgefährdet.

Bayern gibt Tabellenführung an Dortmund ab

Die Bayern mussten früh auf Alphonso Davies verzichten, der verletzt ausgewechselt werden musste, für ihn kam in der 9. Minute Noussair Mazraoui. Sadio Mané (29.) erzielte dann das Führungstor. Der Rekordmeister dominierte in dieser Phase zwar klar das Spiel, verpasste es aber, früh weitere Tore zu erzielen. Ludovic Ajorque (65.), Leandro Barreiro (73.) und Geburtstagskind Aarón Martín (79.) bestraften das sensationell in der zweiten Halbzeit.

Danach war der BVB gefordert - und er lieferte. Schon zur Pause hatten sie eine beruhigende Führung gegen den Europa-League-Sieger der vergangenen Saison vom Main rausgeschossen. In der 19. Minute gelang Jude Bellingham das 1:0, nur fünf Minuten später erhöhte Donyell Malen. Vor der Pause traf auch noch Mats Hummels (41.), ehe erneut Malen (66.) für Torjubel sorgte.

Drei Treffer von Werders Ducksch

Der überragende Ducksch traf in Berlin in der 6., 27. und 51. Minute. Die Hertha blieb in der ersten Halbzeit im ausverkauften Olympiastadion über weite Strecken chancenlos, am kommenden Sonntag gastieren die Berliner beim FC Bayern. Mitchell Weiser (63.) legte für Bremen nach. Die Treffer von Jessic Ngankam (68.) und Dodi Lukébakio (79./Foulelfmeter) half der Hertha auch nicht mehr.

Siege für Köln und Wolfsburg

Die Kölner profitierten von einer Handelfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Robin Braun, der für den kurzfristig ausgefallenen Benjamin Brand einsprang. Florian Kainz (18.) traf vom Punkt. Davie Selke (39.) erzielte das zweiter Kölner Tor, Jan Thielmann (90.+2) das dritte. Kasper Dolberg (90.+4) war noch später für die TSG erfolgreich.

Wolfsburg ging durch Mattias Svanbergs Kopfballtor bereits in der zehnten Minute in Führung, Jakub Kamiński legte nach (21.), ehe auch noch Patrick Wimmer (33.) traf. Die Bochumer hatten in der ersten Halbzeit kaum etwas entgegenzusetzen - spätestens nach dem zweiten Tor von Svanberg (56.) war die Partie entschieden. Daran änderte auch das zwischenzeitliche 1:4 durch Moritz Broschinski (69.) nichts, weil auch Luca Waldschmidt noch für Wolfsburg traf (77.).