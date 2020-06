Sehen Sie im Video: 3000 Surfer gedenken George Floyd mit einem "Paddle Out".









Am Strand von Encinitas in Kalifornien haben Surfer an den Tod von George Floyd erinnert. Hunderte Menschen solidarisierten sich am Mittwoch mit der Black Lives Mater Bewegung. Mit ihren Brettern legten die Surfer das Wort Unity, Einheit. "Das heute ist ein Paddle Out. Wir Surfer erinnern damit an besondere Menschen in unserem Leben oder an jene, die wir verloren haben. Freunde und Familienmitglieder paddeln aufs Meer und bilden einen großen Kreis. Für uns ist der Ozean wie eine Kirche. Das ist ein ganz besonderer Augenblick." Lokalen Medien zufolge nahmen mindestens 3000 Menschen daran teil. George Floyd war in der vergangenen Woche während einer Polizeikontrolle von einem weißen Polizisten getötet worden. Seit der Veröffentlichung eines Videos, das seinen Todeskampf zeigt, kommt es in den USA immer wieder zu Protesten und Ausbrüchen von Gewalt. Auch in anderen Länder gehen Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße.