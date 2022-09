Bayern patzt in Augsburg - BVB dank Derbysieg Tabellenführer

Der FC Bayern rutscht in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in eine Ergebniskrise.

Beim FC Augsburg verloren die Münchner mit 0:1 (0:0) und blieben damit zum vierten Mal nacheinander sieglos. Borussia Dortmund nutzte den erneuten Patzer des Rekordmeisters und steht nach dem 1:0 (0:0) im Revierderby gegen den FC Schalke vorerst an der Tabellenspitze.

Der VfB Stuttgart dagegen muss weiter auf den ersten Sieg warten und steckt nach dem 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt in der Abstiegsregion fest. Auch Bayer Leverkusen hat den nächsten Schritt aus der Krise verpasst und nach dem 2:0 in der Königsklasse gegen Atlético Madrid in der Bundesliga nicht nachlegen können: gegen Werder Bremen kam die Werkself nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.