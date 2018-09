Trotz eines starken Auftritts von NBA-Jungstar Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer in der Vorbereitung auf die nächsten Duelle in der WM-Qualifikation einen Dämpfer erhalten.

Nach zuletzt sechs Siegen in Folge unterlag die Nationalmannschaft der Türkei im Halbfinale des Supercups in Hamburg 79:100 (41:51). Durch die Niederlage zum Auftakt verpasste die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl, bei der Schröder mit 32 Punkten und 14 Assists stärkster Akteur war, beim eigenen Vorbereitungsturnier das Finale am Samstagabend. Für Deutschland geht es nach der klaren Niederlage am späten Nachmittag gegen Italien nur noch um den dritten Platz. Tschechien hatte im zweiten Semifinale 87:80 gegen die Südeuropäer gewonnen.

«Als Team haben wir nicht gut verteidigt. Wir haben sie bei den Dreiern offen gelassen», sagte Schröder. Gleich 16 Würfer von jenseits der Drei-Punkte-Linie trafen die Türken. Der frühere Nationalspieler Pascal Roller sagte bei Telekom Sport: «Ein Schröder alleine reicht nicht.»

Der 24-jährige Schröder, der im Sommer von den Atlanta Hawks zu den Oklahoma City Thunder gewechselt war, übernahm schnell die Kontrolle des lange hart umkämpften Spiels. Die Türken mit ihren vier Profis mit NBA-Erfahrung machten es den Gastgebern dabei von Anfang an schwer. Cedi Osman und Ersan Ilyasova, zuletzt noch Mitspieler von Schröder in Atlanta, waren dabei lange die auffälligsten Akteure. Während Deutschlands zweiter NBA-Spieler Maximilian Kleber lange Probleme hatte, um in die Begegnung zu finden, erzielte Schröder alleine zwölf der ersten 18 Punkte.

Doch der pfeilschnelle Point Guard traf vor 2019 Zuschauern nicht nur, er setzte seine Teamkollegen auch immer wieder clever in Szene. Früh in der ersten Halbzeit war zu sehen, welche Qualitäten der Braunschweiger besitzt und warum Schröder aktuell der dominanteste deutsche Basketballer ist. Doch die Türken ließen sich von einem knappen Rückstand nach dem ersten Viertel (26:29) nicht beeindrucken, drehten anschließend mächtig auf und lagen dank starker Wurfquoten von der Dreipunktelinie zur Halbzeit mit zehn Punkten in Führung.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte glänzte Aufbauspieler Schröder mit Übersicht und seiner Abschlussstärke als Anführer. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes ging beim Stand von 62:61 nach einer engagierten Aufholjagd erneut in Führung, lag vor dem intensiven Schlussabschnitt allerdings wieder mit zwei Zählern hinten. Im letzten Vierte machten die Türken alles klar - für Bundestrainer Rödl, seit gut einem Jahr im Amt, war es die erste Niederlage.

Der Supercup sei zwar wichtig, hatte Rödl im Vorfeld gesagt, die WM-Qualifikation stehe aber klar «im Vordergrund». Auf dem Weg zur WM 2019 in China geht es am 13. September nach Estland und am 16. September in Leipzig gegen Israel. Dabei besitzt Deutschland mit bislang sechs Siegen aus sechs Erstrundenspielen eine hervorragende Ausgangslage für den Sprung zur Endrunde.