Das gemeinsame Singen von Bob Marleys "Three Little Birds" hat bei den Anhängern von Ajax Amsterdam Tradition

Das neue Ausweichtrikot des niederländischen Erstligisten Ajax Amsterdam soll an die Musik des legendären Reggae-Musikers erinnern. Sein Song "Three Little Birds" dient dem Spitzenklub als Vereinshymne. Innerhalb kürzester Zeit war das Shirt vergriffen.

Am Samstag hat Ajax Amsterdam sein neues Ausweichtrikot vorgestellt. Das in Schwarz gehaltene Event-Jersey soll an den Reggae-Musiker Bob Marley erinnern. Die Streifen des Ausrüsters Adidas leuchten in den Rastafari-Farben Rot, Gelb und Grün.

Innerhalb weniger Stunden ging das Trikot im Netz viral und brach diverse Verkaufsrekorde. Im Laufe des Wochenendes war es sowohl im Fanshop als auch im Online-Store ausverkauft. "Das Trikot hat sich mindestens viermal mehr verkauft als jedes andere Ajax-Trikot. Das ist einzigartig", sagt Amsterdams Marketing-Chef Menno Geelen auf der Klub-Webseite. Wie viele Trikots genau verkauft wurden, ist nicht bekannt.

Enge Verbindung zwischen Ajax Amsterdam und Bob Marley

Das Trikot steht sinnbildlich für eine tiefe Verbindung zwischen den Fans des niederländischen Hauptstadtklubs und Marleys Song "Three Little Birds". Seit einigen Jahren wird die Hymne vor jedem Ajax-Heimspiel in der Johan-Cryuff-Arena gesungen. In Anspielung auf den Namen des Liedes sind im Nacken des Trikots drei kleine Vögel platziert.

Bei einem Freundschaftsspiel von Ajax im walisischen Cardiff im Jahr 2008 mussten die Fans nach dem Abpfiff für einige Zeit im Gästeblock ausharren. Um die Anhänger zu besänftigen, spielte der Stadion-DJ das Lied mit der markanten Textpassage "Don't worry, about a thing/'Cause every little thing, gonna be all right." Seither gehört "Three Little Birds" zum festen Bestandteil eines jeden Heimspiels. Bob Marleys Sohn Ky-Mani performte das Lied seines Vaters vor zwei Jahren sogar live im Stadion. Die Familie des Reggae-Musikers soll der Gestaltung des Trikots im Vorfeld zugestimmt haben.

Quelle:Ajax Amsterdam