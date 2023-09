Triathletin Alice Betto kollidiert auf der Radstrecke in Toulouse beim Rennen der Frauen in der Triathlon Super League mit ihrer Teamkollegin Nicole van der Kaay. Glück im Unglück: Van der Kaay bleibt bei dem Sturz unverletzt. Doch auf Betto prasselt ein Shitstorm in den sozialen Medien ein.