16. September 2000: Benjamin Franz gelingt es, im Attersee in Österreich den Weltrekord im Apnoetauchen auf 66 Meter zu verbessern. Er taucht ohne technische Hilfsmittel wie Schlitten oder Ballone

Benjamin Franz tauchte 120 Meter ohne Atemgerät – dann kam der Schlaganfall. So geht es ihm heute

Was macht eigentlich...?

Dem Apnoetaucher Benjamin Franz gelangen fünf Weltrekorde. 2002 erlitt er bei einem Tauchgang einen Schlaganfall. Im Hier und Jetzt zu leben, war seine Therapie. Sabine Hoffmann

Sie gehören zu den Pionieren des Apnoetauchens. Verfolgen Sie die Rekorde heute noch?

Nur sporadisch. Ich halte jedes Jahr ein, zwei Vorträge vor angehenden Tauchmedizinern. Zur Vorbereitung befasse ich mich mit den aktuellen Rekorden. Ansonsten habe ich das Interesse an diesem Sport verloren, gehe höchstens im Urlaub schnorcheln.

Der Film "Im Rausch der Tiefe" mit Jean Reno machte das Tieftauchen ohne Atemhilfe 1988 bekannt. Hat er Sie zu diesem Sport inspiriert?

Ja, ich schaute ihn mehrmals im Kino an, begann in Seen zu schnorcheln und auf den Grund zu tauchen. Bei einer Elba-Reise kam ich mit nur einem Atemzug 25 Meter tief.