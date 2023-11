© Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Das hatten Alexander Zverev nur wenige zugetraut. Zum Auftakt der ATP-Finals gewinnt er gegen den Wimbledon-Champion - und hat nun alle Chancen.

Alexander Zverev ist erfolgreich in die ATP-Finals gestartet. Er gewann beim Jahresabschluss der acht besten Tennisprofis der Saison in Turin sein Auftaktmatch gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 und machte damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

Vor 12.000 Zuschauen im ausverkauften Pala Alpitour nutzte Zverev nach 2:31 Stunden seinen ersten Matchball. Weitere Vorrunden-Gegner von Zverev, der die ATP-Finals bereits zweimal in seiner Karriere gewinnen konnte, sind die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow.