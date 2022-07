Laufen auch in der Staffel: An Shelly-Ann Fraser-Pryce (M), Elaine Thompson-Herah (l) und Shericka Jackson führt im Staffel-Finale wohl kein Weg vorbei. Foto

Einen Tag vor dem Ende der Leichtathletik-WM könnte Speerwerfer Julian Weber für eine deutsche Medaille sorgen. Auch Niklas Kaul und Malaika Mihambo sind am Wochenende im US-Bundesstaat Oregon aktiv.

Am vorletzten Wettkampftag der Leichtathletik-WM in Eugene geht es für Zehnkämpfer Niklas Kaul um einen guten Start in das Projekt Titelverteidigung.