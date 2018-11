Wisla (dpa) - Die Skispringer starten mit gleich sieben Athleten ins erste Einzel des Winters, die Alpinen müssen derweil ohne ihren Star Felix Neureuther auskommen.

Zum Abschluss des ersten großen Winter-Wochenende wollen die DSV-Asse Podestplätze in Wisla und Levi holen. Für die Rodler geht es in Winterberg um nationale Ehren und einen guten Start in die neue Saison.

SKISPRINGEN

Männer

1. Durchgang 15.00 Uhr (ARD und Eurosport)

2. Durchgang 16.00 Uhr (ARD und Eurosport)

Das erste Weltcup-Wochenende der Skispringer hält traditionell Überraschungen bereit. Im Vorjahr konnte der Japaner Junshiro Kobayashi sensationell zum Auftakt gewinnen. Rund um Richard Freitag und Olympiasieger Andreas Wellinger haben sich sieben deutsche Starter fürs Finale qualifiziert. Spannend wird der Auftakt für Lokalmatador Kamil Stoch: Der Überflieger aus Polen wäre nach 111 Metern am Freitagabend beinahe an der Hürde Qualifikation gescheitert.

SKI ALPIN

Slalom Herren, Levi

1. Durchgang 10.15 Uhr (ARD und Eurosport)

2. Durchgang 13.15 Uhr (ARD und Eurosport)

Ohne den am Daumen verletzten Felix Neureuther liegt der Fokus beim Herren-Slalom in Levi am Sonntag auf Fritz Dopfer und Linus Straßer. Straßer ist in guter Form und will nach zwei eher schwierigen Jahren sein Potenzial für den WM-Winter abrufen. Dopfer hat ebenfalls eine harte Saison hinter sich und musste im Herbst mit Adduktorenproblemen auch noch eine ärgerliche Trainingspause einlegen. Interessant ist, was Sebastian Holzmann und David Ketterer zu leisten im Stande sind. Zu den Favoriten auf den Sieg zählt allerdings kein Deutscher.

EISSCHNELLLAUF

Weltcup, Obihiro

06.30 Uhr 1000 m Damen

07.07 Uhr 1000 m Herren

07.44 Uhr 3000 m Damen

08.40 Uhr 5000 m Herren

09.54 Uhr Team-Sprint Damen

10.14 Uhr Team-Sprint Herren (ARD ab 11.15 Uhr Zusammenfassung)

Nico Ihle will seinen schwächeren zweiten 500-Meter-Sprint nun auf der doppelten Distanz vergessen machen und möglichst auch einen guten Einstieg in den Teamsprint feiern. Claudia Pechstein fühlt sich durch den sechsten Platz im Massenstart beflügelt für die ersten 3000 Meter der Saison. Ein Podestplatz scheint für die 46-jährige Olympiasiegerin aber außer Reichweite.

RODELN

Deutsche Meisterschaften in Winterberg

ab 0900: Einsitzer, Frauen, 1. Lauf

Einsitzer, Männer, 1. Lauf

Doppelsitzer, Männer, 1. Lauf

Einsitzer, Frauen, 2. Lauf

Einsitzer, Männer, 2. Lauf

Doppelsitzer, Männer, 2. Lauf

Teamstaffel

Weil sie bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine Einzel-Medaille verpassten, müssen sich Felix Loch und Tatjana Hüfner als prominenteste Rennrodler in Winterberg noch ihre Startplätze für die am 24. November in Innsbruck beginnende Weltcup-Saison sichern. Vor den zwei Rennen im Rahmen der deutschen Meisterschaften liegt Loch nach bisher einem ersten und einem zweiten Platz auf Kurs. Bei den Herren sind insgesamt fünf, bei den Damen vier und bei den Doppelsitzern drei Weltcupplätze zu vergeben. Die Olympia-Medaillengewinner haben ihre Tickets bereits sicher.