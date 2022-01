Der Einwanderungsminister will Novak Djokovic nicht in Australien haben. Ist das jetzt das Ende des serbischen Tennisstars?

Australien hat das Visum des serbischen Tennisstars Novak Djokovic ein zweites Mal für ungültig erklärt.

Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke nutzt sein persönliches Recht und hat das Visum für den ungeimpften Tennisprofi Novak Djokovic erneut für ungültig erklärt. Djokovic drohe zudem eine dreijährige Visumssperre, teilte Hawke am Freitag mit. Ob Djokovic gegen die Entscheidung vom Freitag Rechtsmittel einlegen wird und womöglich trotzdem an den Australian Open teilnehmen kann, war zunächst unklar.

Djokovics Visum war erstmals am sechsten Januar kurz nach seiner Ankunft in Melbourne annulliert worden. Laut den Behörden hätte er die für die Einreise notwendigen Nachweise einer Impfung gegen das Coronavirus nicht erbracht. Er wurde daraufhin in einer Migrationunterkunft untergebracht. Vergangenen Montag entschied ein Gericht zugunsten des Tennisprofis.

Der Fall löste Unmut unter den Australiern aus. Sie hatten lange unter einem weltweit beispiellos strengen Lockdown und Kontaktbeschränkungen gelebt. Politiker sahen in dem Fall Djokovic ein Ablenkungsmanöver der derzeitigen Regierung, die damit Versäumnisse in der eigenen Corona-Politik kaschieren wollte.

