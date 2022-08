Die deutschen Basketballer haben das Finale beim Supercup in Hamburg klar verloren.

Ohne den angeschlagenen Kapitän Dennis Schröder musste sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gegen EM-Favorit Serbien mit 56:83 (31:38) geschlagen geben und war dabei völlig ohne Chance. Für Deutschland war es die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin. Bester deutscher Werfer war Andreas Obst mit zwölf Punkten, bei den Serben überragte NBA-Superstar Nikola Jokic mit 22 Zählern.

Schröder fehlte dem deutschen Team, weil der NBA-Profi am Freitag im Halbfinale gegen Tschechien umgeknickt war.