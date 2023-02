Im Spiel der besten NBA-Teams im Westen setzen sich die Grizzlies deutlich gegen die Nuggets durch. Die Wagner-Brüder kassieren mit Orlando die erste Niederlage nach der All-Star-Pause.

Die Memphis Grizzlies haben das Duell der derzeit besten beiden Mannschaften der Western Conference in der NBA deutlich für sich entschieden. Die Grizzlies bzwangen im Spitzenspiel der nordamerikanischen Basketballliga die Denver Nuggets zu Hause mit 112:94 (66:42).

Die Grizzlies erspielten sich in der ersten Hälfte eine Führung von zeitweise 29 Zählern Differenz und dominierten das zweite Viertel mit 38:22. Ja Morant führte die Gastgeber mit 23 Punkten an. Mit 94 Zählern verzeichneten die Nuggets einen Saisontiefstwert, sie bleiben mit sechs Siegen mehr auf dem Konto aber auf dem ersten Platz im Westen vor den Grizzlies.

Celtics Sieger im Osten

Im Topspiel der Eastern Conference gewannen die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers 110:107. Für das aktuell beste Team der NBA avancierte Jayson Tatum zum Matchwinner, zwei Sekunden vor Schluss traf Tatum den Dreier zum Sieg. Der Flügelspieler der Celtics kam auf 18 Punkte, 13 Rebounds und sechs Vorlagen. Bei den Sixers spielte Joel Embiid mit 41 Zählern stark auf.

Die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner verloren nach der All-Star-Pause ihr erstes Spiel. Mit 108:121 (52:51) zog das Team aus Florida daheim gegen die Indiana Pacers den Kürzeren. "Nachdem wir einige Würfe verfehlt und nicht das bekommen hatten, was wir wollten, hat sich das auch auf unsere Verteidigung ausgewirkt. Das dürfen wir nicht zulassen", sagte Franz Wagner zur zweiten Hälfte, in der die Magic entscheidend in Rückstand gerieten. Der Flügelspieler führte mit 21 Zählern sein Team an, sein Bruder Moritz kam auf acht Punkte. Bei den Pacers wurde Daniel Theis nicht eingesetzt.

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein fuhr mit den New York Knicks den fünften Sieg nacheinander ein. Beim 128:106 (73:52) hatten die Knicks keine Probleme mit den New Orleans Pelicans, bereits nach dem ersten Viertel führte New York mit 16 Zählern Differenz. Hartenstein kam auf vier Zähler und zehn Rebounds.