Basketball LeBron James bricht Punkterekord in der NBA

Basketball-Superstar LeBron James hat den Punkterekord in der NBA gebrochen und Kareem Abdul-Jabbar nach fast 39 Jahren als Nummer eins abgelöst.

Vor den Fans seiner Lakers in Los Angeles zog James im dritten Viertel gegen die Oklahoma City Thunder an den 38 387 Zählern von Abdul-Jabbar vorbei. Der inzwischen 75 Jahre alte bisherige Rekordhalter saß selbst im Publikum.

James, der seine 20. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt spielt, hatte zu Anfang der Partie 35 Punkte Rückstand auf Abdul-Jabbar gehabt. Wie zu Beginn seiner Karriere spielte James gegen die Thunder mit einem Stirnband. Der 38-Jährige ist mittlerweile der drittälteste aktive Spieler der NBA und hat in seiner Karriere vier Meisterschaften gewonnen. Auf den nächstbesten derzeit in der NBA unter Vertrag stehenden aktiven Spieler, Kevin Durant von den Brooklyn Nets, hat James mehr als 11 500 Punkte Vorsprung.