Nach 16 Siegen in Serie haben die Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mal wieder verloren.

Die Bucks unterlagen in einem Spitzenspiel der Eastern Conference den Philadelphia 76ers mit 130:133 (59:53). Die Siegesserie war die längste aller NBA-Teams in dieser Saison - zuletzt hatten die Phoenix Suns zu Beginn der Vorsaison mehr Spiele in Serie gewonnen.

Drei-Punkte-Würfe entscheiden die Partie

Auch gegen die 76ers sah es lange nach einem weiteren Sieg der Bucks um Starspieler Giannis Antetokounmpo aus. Bis in die letzte Spielminute führte das Team aus Milwaukee, doch dann verwandelten James Harden und Joel Embiid kurz nacheinander zwei Drei-Punkte-Würfe zur erstmaligen Führung der 76ers in der zweiten Halbzeit. Die ließ sich das Team aus Philadelphia nicht mehr nehmen, unter anderem verwandelte es alle sechs Freiwürfe in der engen Schlussphase.

Harden erzielte insgesamt 38 Punkte und verpasste mit zehn Assists und neun Rebounds nur knapp ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei Statistiken. Embiid steuerte 31 Punkte, zehn Assists und sechs Rebounds bei. Bei den Bucks kam Antetokounmpo auf 34 Zähler und 13 Rebounds. Milwaukee führt die Eastern Conference weiter an, Philadelphia liegt auf Platz drei.

Am anderen Ende der Tabelle beendeten die Houston Rockets mit einem 122:110-Erfolg bei den San Antonio Spurs im Duell der beiden schwächsten Teams der Western Conference eine Serie von elf Niederlagen.