Deutschland vs. Griechenland RTL überträgt das Viertelfinale der Basketball-EM – Frank Buschmann kommentiert mit Dirk Nowitzki

Am Dienstag kommt es zum großen Showdown auf RTL. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft empfängt in der Berliner Mercedes-Benz-Arena Griechenland und ihren Superstar Giannis Antetokounmpo. Auch Dirk Nowitzki ist mit von der Partie.

Mehr Expertise geht nicht. Mehr Legende auch nicht! Deutschlands bester Basketballer aller Zeiten, Dirk Nowitzki, wird den EM-Knaller zwischen dem DBB-Team und Griechenland als Gast für RTL begleiten. "Dirkules" steht ab 20.15 Uhr Laura Papendick zur Seite.

Basketball Europameisterschaft: Der ultimative Showdown

Wenn Deutschlands beste Basketballer am Abend ihr furioses EM-Märchen fortschreiben wollen und in Berlin im Viertelfinale auf den "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo und sein Team treffen, wird die TV-Übertragung von zwei großen Legenden begleitet. Kult-Kommentator Frank Buschmann kommentiert erstmals seit elf Jahren wieder ein Spiel der Nationalmannschaft und Dirk Nowitzki, der das Turnier intensiv verfolgt hat, gibt uns tiefe Einblicke in das Team.

Patrick Femerling, Rekordnationalspieler, wird Frank Buschmann als Co-Kommentator zur Seite stehen. Das Viertelfinale gegen Griechenland wird nun erstmals frei empfangbar im TV zu sehen sein. RTL überträgt das Basketball-Spektakel am Dienstag, 13. September 2022, live ab 20:15 Uhr aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena (Anpfiff: 20:30 Uhr).