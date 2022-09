Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft am Sonntag ab 17.15 Uhr im Spiel um Platz 3 auf Polen. Die Partie wird erneut im Free-TV übertragen.

Entgegen der vorherigen Erwartungen vieler Expert:innen spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft eine äußerst erfolgreiche Europameisterschaft. Fürs Finale hat es leider nicht gereicht. Trotz großem Kampf und zwischenzeitlicher Führung schied das Team um Kapitän Dennis Schröder gegen Spanien aus.

Der Hype um den deutschen Basketball ist in diesem Jahr besonders groß. Daher hat sich RTL nun entschlossen nach der Halbfinal-Begegnung auch das letzte deutsche Spiel bei der Europameisterschaft zu zeigen. Das Duell um Platz 3 gegen Polen wird ab 17.15 Uhr live im Free TVund online bei RTL+ als Stream übertragen. Kommentiert wird die Begegnung erneut von Frank Buschmann.

Möglich sind die RTL-Übertragungen durch eine Sublizenzvereinbarung mit Rechteinhaber MagentaSport. Das Online-Angebot der Telekom zeigt die deutschen Spiele der Basketball-EM online und frei zugänglich. Hier kann man auch ab 20.30 Uhr das Finale zwischen Frankreich und Spanien am Sonntag sehen.

EuroBasket 2022 Deutsche Basketballer: Das sind die Helden von Berlin, die jetzt Bronze wollen 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Dennis Schröder, # 17, Point Guard Vereinslos, zuletzt Houston Rockets Geburtstag: 15.09.1993

Geburtsort: Braunschweig

Größe: 185 cm

Gewicht: 78 kg

Rechtshänder Mehr

Bundestrainer adelt Franz Wagner

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert prophezeit derweil seinem Nationalspieler Franz Wagner eine herausragende Zukunft. "Als Spieler ist er besser, als ich dachte. Er kann den Status von Dirk Nowitzki erreichen. Er hat sogar schon einen Killer-Instinkt, den Dirk in diesem Alter wohl noch nicht hatte", sagte der 63 Jahre alte Herbert der "Bild am Sonntag".

Wagner ist erst 21 Jahre jung und spielt in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Orlando Magic. In seiner ersten Saison in den USA zeigte er bessere Leistungen als Nowitzki in dessen Debütjahr bei den Dallas Mavericks. Herbert nennt Wagner, dessen älterer Bruder Moritz auch bei den Magic spielt, "einen bescheidenen Jungen mit sehr guten Werten, die ihm seine Eltern mitgegeben haben".