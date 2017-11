Wie wird sich die Verlegung der WM 2022 in den Winter auf den regulären Spielplan auswirken?

Kam ja gerade hier die Eilmeldung, dass die WM 2022 in Katar in den Winter verlegt werden soll? Aber wie sieht es dann mit den ganzen Spielplänen (Ligen, Europacups etc.) aus? Soll jetzt die Sommerpause entfallen oder sollen die Vereine alle 2-3 Tage ein Spiel haben? Stelle ich mir gerade schwierig vor, das alles unter einen Hut zu bekommen ohne, dass die Spieler bei dem Stress sich verletzen. Was denkt ihr? Oder gibt es da schon konkrete Pläne?