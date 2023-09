Nach dem Triumph in Manila ist vor der Heimreise nach Deutschland. Was für die historischen Basketballer um Dennis Schröder nach WM-Gold jetzt ansteht.

Nach einer langen Partynacht bis in die frühen Morgenstunden waren Deutschlands Basketball-Helden von Manila über ihren leeren Terminkalender glücklich. Kein Training, kein Anschwitzen, kein optionales Wurftraining, keine Medienrunde.

Für den letzten von insgesamt acht Tagen am philippinischen Ort der Glückseligkeit standen für die historischen Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder nur noch zwei denkbar einfache Programmpunkte an: erst ganz lange ausschlafen und dann am späten Nachmittag per Linienflug zurück Richtung Heimat.

Die rauschende Sause begann für Schröder und Co. noch in der Mall of Asia Arena, wo die WM-Goldgewinner nach dem Coup reichlich Konfetti auf dem Parkett und diverse Bierdosen in ihrer Kabine zurückließen. Der Kapitän streamte anschließend die pure Freude live aus dem Mannschaftsbus, der erst ins Teamhotel Conrad an der Promenade von Pasay City düste - und später die Profis in eine eigens angemietete Bar des Peninsula-Hotels in Makati brachte. Wie geht es nun weiter für die Weltmeister?

Empfang in Frankfurt am Main

Am späten Nachmittag (Ortszeit) geht es via Linienflug zurück Richtung Heimat. Erst von Manila nach Abu Dhabi und von dort aus weiter nach Frankfurt am Main, wo am Dienstag (9.30 Uhr) beim Sponsor ING ein feierlicher Empfang ansteht.

Die Profis um Schröder und Franz Wagner sowie die Funktionäre um Präsident Ingo Weiss sollen auf der Bühne von der WM-Zeit in Japan und auf den Philippinen berichten. Fans, die am Flughafen die um 8.50 Uhr landenden Weltmeister empfangen wollen, dürften vergeblich warten: das Team soll von dort direkt in die Stadt gebracht werden.

Zurück zu den Clubs

Der Empfang der Weltmeister in Frankfurt, für den auch Oberbürgermeister Mike Josef angekündigt ist, ist der letzte gemeinsame Programmpunkt nach einer sechs Wochen langen Reise über Bonn, Hamburg, Berlin, Abu Dhabi, Okinawa und Manila.

Danach geht es für die Spieler zurück zu ihren Clubs. Schröder, die Wagner-Brüder Franz und Moritz sowie Daniel Theis erwarten am 24. Oktober den Saisonstart in der NBA. Für die Bundesliga-Profis um WM-Held Andreas Obst geht es sogar Ende September wieder los. Schröder hat für den Auftakt einen Besuch in Braunschweig angekündigt.

Wiedersehen im Februar

Am 22. Februar 2024 beginnt die EM-Qualifikation für 2025. Nach aktuellem Stand wird das Heimspiel gegen Montenegro der erste gemeinsame Auftritt der Weltmeister. Ein Spielort steht genauso wenig fest wie die Uhrzeit.

Anders als bei der WM wird Bundestrainer Gordon Herbert aber nicht auf das gesamte Aufgebot bauen können: Die vier NBA-Profis werden nicht dabei sein, weil parallel ihre Saison in Nordamerika läuft. Fortschritte gibt es immerhin im Zwist zwischen dem Weltverband Fiba und der Euroleague. So sollen die Euroleague-Profis des FC Bayern oder von Alba Berlin künftig für die Quali-Spiele zur Verfügung stehen.