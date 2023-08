Die deutschen Basketballer haben bei der WM auch ihr zweites Vorrundenspiel gewonnen und damit einen riesigen Schritt in Richtung Zwischenrunde gemacht.

Angeführt vom überragenden Kapitän Dennis Schröder gewann das deutsche Team in Okinawa auch ohne den verletzt fehlenden Franz Wagner gegen Mitfavorit Australien knapp mit 85:82 (49:44).

Vor 6205 Zuschauern - darunter auch Basketball-Legende Dirk Nowitzki - glänzte Schröder mit 30 Punkten, bei den starken Australiern überzeugte Patty Mills mit 21 Zählern. Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland am Dienstag (9.30 Uhr/Magentasport) auf Finnland und kann mit dem dritten Sieg nicht nur den Gruppensieg perfekt machen, sondern auch einen riesigen Schritt in Richtung Endrunde in Manila.