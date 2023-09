Nach dem Sieg in Manila: So freut sich das Netz mit den frischgebackenen Weltmeistern

Basketball-WM Nach dem Sieg in Manila: So freut sich das Netz mit den frischgebackenen Weltmeistern

von Wiebke Tomescheit Kaum jemand hätte es für möglich gehalten, doch die Nationalmannschaft hat es allen gezeigt: Deutschland ist Basketball-Weltmeister – und im Internet hagelt es begeisterte Reaktionen auf den Finalsieg.

Selbst die Tatsache, dass der DFB ausgerechnet die letzten Minuten des Finalspiels der Basketball-WM nutzte, um die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick zu verkünden, konnte der grenzenlosen Begeisterung der Basketballfans keinen Einhalt gebieten. Deutschland ist gegen jede Erwartung Weltmeister, das Team hat eine fantastische Leistung gezeigt und wird entsprechend gefeiert. Nicht nur in Manila, auf den Philippinen, wo die diesjährige Basketball-WM stattfand, sondern auch im Netz.

Einer der ersten Gratulanten kennt sich aus in dem Metier: Basketball-Superstar Dirk Nowitzki, 45, konnte auf Twitter kaum an sich halten: "Unfassbar! Was für ein Team!!!", twitterte der Sportler.

Basketball-WM: Sieg sorgt für jede Menge Euphorie

Auch in der deutschen Politik finden sich augenscheinlich Basketballfans. Ob schon länger oder erst, seit das Nationalteam mit seiner Leistung alle überraschte, bleibt dabei offen. Freudig äußerten sich jedenfalls Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne): "Was für ein Tag für den deutschen Basketball. Ihr habt mit eurem Enthusiasmus alle angesteckt & Sportgeschichte geschrieben", twitterte er. Seine Kollegin von der SPD, Sawsan Chebli, schrieb: "Was für ein Spiel. Was für ein Wahnsinn! Danke Jungs, tolle Teamarbeit, danke Dennis Schröder. Wir können also doch Weltmeister."

Persönlich gratuliert hat den Spielern inzwischen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD): "Das war eine unglaubliche Leistung, wir alle sind unfassbar stolz auf Sie!"

Und den Comedian Oliver Kalkofe scheint ebenfalls das Basketball-Fieber gepackt zu haben. Er twitterte mit einem Augenzwinkern: "Na vielen Dank, jetzt bin ich angefixt! Ist ja richtig geil, dieser Basketball!! Kann ich da noch einsteigen, wenn man den Korb etwas tiefer hängt? Glückwunsch an die großartige deutsche Mannschaft!" Ob er beim nächsten Mal Teil des Teams sein wird – eher nicht. Aber so wie Kalkofe dürfte es gerade vielen Deustchen gehen: Das, was die Spieler da in Manila abgeliefert haben, hat vielen so richtig Lust aufs Körbewerfen gemacht!