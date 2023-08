Für Franz Wagner läuft das WM-Debüt nicht wie gewünscht. Der Basketballer der Orlando Magic muss verletzungsbedingt raus und droht auszufallen - zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt.

Weit nach Mitternacht schickte Deutschlands Basketball-Hoffnung Franz Wagner aus dem Teamhotel in Okinawa doch noch eine Botschaft. Allerdings äußerte sich der 21 Jahre alte Profi der Orlando Magic nicht zu seinem Gesundheitszustand, sondern teilte via Instagram einen Post von Bundeskanzler Olaf Scholz.

"Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr habt ihr mit dem dritten Platz Millionen Deutsche begeistert. Auch dieses Jahr freue ich mich wieder auf viele spannende und erfolgreiche Spiele", hatte Scholz geschrieben. Ob Wagner überhaupt noch an weiteren WM-Partien teilnehmen kann, blieb nach dem lockeren 81:63-Auftaktsieg über Japan offen.

MRT angekündigt

Bundestrainer Gordon Herbert berichtete von einem "leicht verstauchten Knöchel" und kündigte eine MRT-Untersuchung an, die weiteren Aufschluss bringen sollte. Wagner war im letzten Viertel, als die Partie gegen den chancenlosen Gastgeber bereits entschieden war, umgeknickt. Auf der Bank wirkte der Mann, der am Sonntag 22 Jahre alt wird, konsterniert. Mehrere Male klopfte er frustriert mit der Hand auf einen der Bankplätze. Ein Ausfall gegen den stärksten Gruppengegner Australien am Sonntag (10.30 Uhr/Magentasport) wäre besonders bitter.

Flügelspieler Wagner ist alles andere als verletzungsanfällig. Für die Magic absolvierte er in seinen ersten beiden NBA-Jahren 159 von 164 möglichen Ligaspielen. Der Youngster ist neben Kapitän Dennis Schröder der wichtigste Akteur im Team von Bundestrainer Herbert. Mit einem Sieg über den Olympia-Dritten Australien könnte Deutschland vorzeitig das Ticket für die Zwischenrunde lösen und einen riesigen Schritt in Richtung Finalrunde in Manila machen.