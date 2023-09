Das WM-Halbfinale gegen die USA ist das wohl wichtigste Basketball-Spiel für Deutschlands Nationalteam seit knapp 20 Jahren. Das Duell mit dem Olympiasieger ist für die Zuschauer kostenlos empfangbar.

Ein WM-Halbfinale gegen den mit Stars gespickten Olympiasieger: Auf Deutschlands Basketballer wartet am Freitag (14.40 Uhr) das größte und wichtigste Länderspiel seit dem EM-Finale im Jahr 2005. Dennis Schröder und seine Kollegen gehen zwar als Außenseiter in die Partie, haben beim 91:99 in der Vorbereitung in Abu Dhabi aber gezeigt, dass sie mit dem WM-Topfavoriten mithalten können. Für Zuschauer und Fans in Deutschland ist die Partie in der Mall of Asia Arena von Manila kostenlos und ohne Anmeldung bei Magentasport verfügbar.

Basketball-WM: Deutschland gegen USA nur im Stream

Der Telekom-Sender überträgt alle deutschen Spiele frei empfangbar, beim USA-Spiel beginnt die Vorberichterstattung am Freitag um 13.45 Uhr. Die weiteren WM-Begegnungen sind gegen Gebühr zu sehen. Der Sender ist nach eigenen Angaben auch bereit, Live-Rechte weiterzuverkaufen. "Wir tauschen uns regelmäßig mit anderen Medienpartnern und Free-TV Sendern zu möglichen Kooperationen bei Sportrechten aus, so auch im Fall der Basketball-WM", sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Aktuell sieht es – anders als bei der Heim-EM 2022 – allerdings nicht danach aus, dass noch ein größerer Sender in die WM in Asien einsteigt. RTL hat mit Verweis auf die anstehenden Football-Übertragungen bereits abgesagt, von ProSiebenSat.1 hieß es in aller Deutlichkeit: "Wir werden keine WM-Spiele zeigen." Im Vorjahr war RTL für drei EM-Spiele ab dem Viertelfinale eingestiegen und hatte ordentliche Quoten erzielt.