Am Freitagabend kam der Basketball-Profi Mubarak Salami bei einem Autounfall ums Leben. Er wurde nur 26 Jahre alt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es einen Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der Autobahn 7 gegeben. Nahe Bad Fallingbostel im Heidekreis (rund 80 Kilometer südlich von Hamburg) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Basketballspieler Mubarak Salami ums Leben kam.

Das "Hamburger Abendblatt" berichtet, dass nach Angaben der Polizei das Auto des Profisportlers auf der Autobahn mit einem Transporter zusammengestoßen sei, der auf dem Seitenstreifen einen Schwertransport abgesichert habe. Durch den Aufprall soll das Richtung Hamburg fahrende Fahrzeug über mehrere Spuren zur Leitplanke geschleudert sein, wo es mit einem weiteren PKW kollidierte.

Für Mubarak Salami kam jede Hilfe zu spät

Beide Fahrzeuge sollen sofort Feuer gefangen haben und anschließend ausgebrannt sein. Der 28-jährige Fahrer des Fahrzeugs auf der linken Spur konnte sein Auto noch selbst verlassen, erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters auf dem Seitenstreifen blieb körperlich unversehrt, steht jedoch unter Schock. Für den 26-jährigen Mubarak Salami in seinem Hyundai kam jede Hilfe zu spät.

Der Profi-Basketballer Salami wuchs in Hamburg-Wilhelmsburg auf. Er spielte viele Jahre für den Hamburger Verein EimsbüttlerTV und führte bereits zweimal die Punktebewertung der 2. Bundesliga ProB an. Erst am vergangenen Wochenende hatte der Basketballer für seinen neuen Verein, zu dem er erst vor Kurzem gewechselt hatte, 25 Punkte erspielen können.

Der Shooting Guard spielte zuletzt für den Drittligisten Dragons Rhöndorf​​​​​​. Es ist anzunehmen, dass Salami auf dem Weg in seine Heimat Hamburg war, als sich der Unfall ereignete. Er soll in seiner Karriere bereits Angebote aus der Bundesliga abgelehnt haben, um sich besser um seine sechs Geschwister in Hamburg kümmern zu können.

Quellen: Abendblatt, Bild, Focus