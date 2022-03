Die Champions League ist zurück und die Rückspiele im Achtelfinale stehen an. Am Dienstag will der FC Bayern nach einem Remis im Hinspiel FC Salzburg ausschalten. Inter Mailand trifft zudem auf Jürgen Klopps Liverpool. Mit dieser Übersicht verpassen Sie keinen Anstoß.

Fans des Fußball-Europapokals müssen sich im neuen Fußballjahr auf eine hohe Rechnung einstellen. Um die freie Auswahl bei Champions League, Europa League und Conference League zu haben, die in dieser Woche mit der Gruppenphase starten, sind drei Abonnements notwendig.

Was gibt es von der Champions League im Free-TV?

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt, jetzt darf das Zweite die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen sollen laut ZDF unter dem Namen "Sportstudio UEFA Champions League" lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften gezeigt werden. Zum Programm gehören "außerdem Ausschnitte und Highlights der anderen Spiele von Dienstag und Mittwoch".

Wo laufen die Live-Spiele?

Sky hat die Champions League nicht mehr im Programm, DAZN und Amazon haben der UEFA mehr Geld geboten. Dadurch sind zwar weiterhin zwei Abonnements notwendig, um nichts zu verpassen, aber die sind im Vergleich zu den Vorjahren günstiger. Fast alle Spiele zeigt DAZN, der kostenpflichtige Streamingdienst hat ein Paket mit insgesamt 121 Live-Spielen erworben und darf außerdem Konferenzen zeigen. Auch die Begegnungen zwischen Inter Mailand und Liverpool wird am Dienstag beim Streamingdienst zu sehen sein.

Das Rückspiel zwischen Bayern und Salzburg wird dagegen bei Amazon Prime ausgetragen. Der Internethändler ist neu in der Königsklasse und erlebt nach einem kurzen Bundesliga-Intermezzo sein Champions-League-Debüt. Über das Prime-Video-Angebot können Amazon-Kunden jeweils das Topspiel am Dienstag sehen. Alle anderen Partien werden bei DAZN übertragen. Das betrifft auch die verbliebenden Champions League Spiele in dieser Woche. Während Manchester City nach dem 5:0 gegen Sporting Lissabon bereits mit mehr als einem Bein im Viertelfinale steht, steigt in Madrid die spannende Fortsetzung des Aufeinandertreffens von Real und dem Star-Ensemble PSG. Anpfiff ist jeweils am Mittwochabend um 21 Uhr.

Wer moderiert und kommentiert?

DAZN hat Laura Wontorra von RTL als Moderatorin abgeworben und das bestehende Kommentatoren-Team unter anderem mit den ehemaligen Sky-Mitarbeitern Michael Born und Holger Pfandt ergänzt. Amazon arbeitet vor allem mit Leih-Personal von Sky: Jonas Friedrich ist bei Prime Video der Kommentator, Sebastian Hellmann moderiert.

DAZN und Amazon haben keine Kosten und Mühen gescheut, um prominente Experten zu verpflichten. Der Sport-Streamingdienst hat den Vertrag mit Ex-Nationalspieler Sandro Wagner verlängert. Amazon hat Matthias Sammer reaktiviert, der zuletzt beim Bundesliga-Gastspiel von Eurosport im TV gearbeitet hat. Zum Experten-Team gehört zudem TV-Neuling Mario Gomez.

Was können die Fans in Kneipen sehen?

Fans sollten sich vorher in ihren Stammkneipen informieren, denn Gastronomen benötigen in der neuen Saison zwei Verträge. Sky besitzt keine eigenen Rechte, bietet aber nach einer Einigung mit Amazon 16 Live-Spiele in seinen Verträgen mit Sportbars an. Kneipen, die ihren Kunden auch die übrigen Partien zeigen wollen, benötigen einen weiteren Kontrakt mit DAZN. Der Streamingdienst hat nach eigenen Angaben den ausgelaufenen Kooperationsvertrag mit Sky nicht verlängert.

Wer zeigt die Europa League Begegnungen?

RTL ist die Fernsehheimat der Europa League und der neuen Conference League mit Rechten für 282 Spiele. Die Partien der beiden Wettbewerbe laufen bei RTL, beim Nischen-Kanal Nitro und beim hauseigenen Streamingdienst RTL+. Zum Beginn der Runde der letzten 16 muss Eintracht Frankfurt am Mittwochabend um 18:45 Uhr bei Betis Sevilla bestehen. Bayer Leverkusen trifft erst am Donnerstag auf Atalanta Bergamo. Die Partie wird um 21:00 angepfiffen. Das Spiel zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau wurde wegen dem Krieg in der Ukraine annulliert. Experten sind unter anderem Karl-Heinz Riedle und Lukas Podolski, Moderatorinnen sind Laura Papendick und Anna Kraft.

Was kosten die Abonnements?

DAZN hat im Februar den Preis zum Ärger vieler Sportfans deutlich erhöht. 29,99 Euro kostet der Streamingdienst monatlich. Um die Königsklasse bei Amazon Prime Video zu sehen, müssen 7,99 Euro pro Monat gezahlt werden. RTL+ verlangt für sein Angebot 4,99 Euro monatlich. Für einen Season Pass muss der Fan bei RTL+ derzeit nur 9,98 Euro überweisen. So kann man vier Monate lang die gesamte K.O-Runde der Europa und Conference League verfolgen. Dieses Angebot ist noch bis zum 28. Februar 2022 verfügbar.

