Biathlon Herrmann-Wick Sprint-Sechste in Pokljuka - Öberg siegt

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist mit einer soliden Leistung ins WM-Jahr gestartet.

Im ersten Rennen nach der Weihnachtspause schaffte es die 34-Jährige im Sprint auf der Pokljuka auf den sechsten Platz. Die Sächsin leistete sich in Slowenien zwei Schießfehler, lieferte aber die schnellste Laufzeit und die schnellste letzte Runde ab. So hatte sie nach den 7,5 Kilometern trotz 300 Extrametern nur 36,3 Sekunden Rückstand auf die fehlerfreie Siegerin Elvira Öberg aus Schweden.

Zweite wurde die französische Weltcup-Gesamtführende Julia Simon (0 Fehler/+ 6,9 Sekunden) vor der Italienerin Dorothea Wierer (0/+ 18,7 Sekunden). Die anderen deutschen Starterinnen schafften keine Topplatzierungen. Damit hat Herrmann-Wick eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag.

Ex-Weltmeisterin Vanessa Hinz musste kurzfristig auf ihre Weltcup-Rückkehr verzichten. Die Bayerin litt seit Mittwochabend unter Symptomen "im Bereich der oberen Atemwege, die keine Wettkampfteilnahme zulassen", wie die deutsche Mannschaftsärztin Katharina Blume sagte. Hinz reiste noch am Donnerstag ab. Die Teilnahme an der Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) wird durch den neuen gesundheitlichen Rückschlag immer unwahrscheinlicher.

In Franziska Preuß fehlte eine weitere Leistungsträgerin in Slowenien ebenfalls erkrankt.