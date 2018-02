Die Wasserberge des portugiesischen Surfspots Nazaré sind mittlerweile weltbekannt und reihen sich aufgrund ihrer spektakulären Bilder nahtlos ein in die von anderen legendären Locations zum Beispiel vor Hawaii oder der Küste Kaliforniens. Nazaré liegt rund 100 Kilometer nördlich von Lissabon. Und dass hier die riesen Wellen perfekt gesurft werden können, hat sich in der Szene schon länger herumgesprochen. Doch relativ neu ist, dass es einen Wettkampf gibt, der von der World Surf League organisiert wird, also der einer Surftour für Profis. Über zwanzig Athleten treten in den meterhohen Wasserbergen gegeneinander an und kämpfen um die Krone der Big Wave Surfer. Dabei müssen sie jedoch selbstständig in die Welle paddeln. Also ohne Hilfe eines stark motorisierten Jetskis. Der Contest in Portugal ging über zwei Tage. Und gewonnen hat am Sonntag der erst 21-jährige Brasilianer Lucas Chianca. Der nächste Wettkampf der Tour soll im nordkalifornischen Mavericks, das knapp südlich von San Francisco liegt, stattfinden.