von Jessica Kröll Beim NFL-Spiel der Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers flitzte ein Mann mit einer Rauchfackel aufs Feld. Schnell wurde er von Linebacker Bobby Wagner zu Boden gebracht. Das wollte der Aktivist jedoch nicht so einfach hinnehmen – und erstattete Anzeige.

Es war eine kuriose Szene, die sich am Montagabend beim Spiel des amtierenden Super-Bowl-Champions Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers abspielten. Kurz vor der Halbzeitpause rannte plötzlich ein Mann mit einer rosafarbenden Rauchfackel aufs Spielfeld. Das Sicherheitspersonal versuchte, den Flitzer einzufangen, doch das wollte nicht so recht gelingen.

Als er zur Seitenlinie der Rams rannte und dort einen Haken schlug, um der Security zu entgehen, machte der Linebacker Bobby Wagner mit dem jungen Mann kurzen Prozess und tackelte ihn unter dem Johlen der Zuschauer zu Boden.

NFL-Profi Bobby Wagner: "Es ging mir darum, uns alle zu schützen"

Nach dem Vorfall auf seinen Einsatz angesprochen, antwortete der 32-Jährige: "Es ging mir darum, uns alle zu schützen". Man wisse nie, was im Kopf eines Fans vorgehe und was sie vielleicht in ihren Taschen tragen würden. "Es sah für mich so aus, als ob eine Person auf der anderen Seite des Spielfelds verletzt worden sei und die Security sah so aus, als hätte sie Probleme, den Typen einzufangen. Ich war so frustriert, da habe ich es an ihm ausgelassen", so Wagner gegenüber dem Sportsender ESPN.

Selbst der Trainer der gegnerischen Mannschaft, 49ers-Coach Kyle Shanahan zeigte sich beeindruckt: "Ich fand das ziemlich cool zu sehen."

Weniger cool fand es offenbar der Aktivist, der zu der Tierschutzorganisation Direct Action Everywhere gehört und nach dem Tackle vom Sicherheitsdienst abgeführt wurde. Er erstattete am nächsten Tag bei der Polizei Anzeige gegen den NFL-Profi, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete.

Von Journalisten im Trainingszentrum auf die Anzeige angesprochen, sagte NFL-Profi Wagner: "Ich habe davon gehört, aber es ist, was es ist. Es liegt hinter mir. Ich bin nicht wirklich darauf konzentriert. Ich mache mir mehr Sorgen um den Wachmann, der verletzt wurde, als er versuchte, ihn zu verfolgen (…) Man muss einfach tun, was man tun muss."

Die Tierschutzorganisation Direct Action Everywhere unterstützt Whistleblower, denen eine Gefängnisstrafe droht, sollten sie den Missbrauch von Tieren auf Farmen publik machen. Bereits vor der Unterbrechung kurz vor der Halbzeitpause war eine Frau ebenfalls in den Innenraum gelangt, jedoch von der Security schnell eingefangen worden. Direct Action Everywhere veröffentlichte nach dem Spiel ein Foto der beiden Aktivisten, bei dem der von Wagner gestellte Flitzer einen Verband am Arm trug. Es gehe den beiden aber gut, versicherte die Organisation.

