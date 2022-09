In der vergangenen Saison lief es für Marco Reus und Borussia Dortmund in der Champions League alles andere als optimal. In diesem Jahr wollen es die Westfalen besser machen.

Am Dienstag startet die Uefa Champions League in die Gruppenphase. Zum Auftakt läuft die Partie Borussia Dortmund gegen den FC Kopenhagen. So können Sie das Spiel live im TV verfolgen.

Fußball-Fans müssen in der neuen Spielzeit der Champions League noch mehr Geld ausgeben als in der Vorsaison. Um die freie Auswahl bei den drei Europapokal-Wettbewerben zu haben, die in dieser Woche mit der Gruppenphase starten, sind sogar drei Abonnements notwendig.

Wo laufen die Live-Spiele der Champions League?

Für die Königsklasse sind zwei Abonnements notwendig. DAZN und Amazon zeigen im zweiten Jahr die Champions League. Über das Prime-Video-Angebot können Amazon-Kunden jeweils das Topspiel am Dienstag sehen. Zum Auftakt läuft die Partie von Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen (18.45 Uhr).

Alle anderen Partien zeigt DAZN. Der kostenpflichtige Internet-Anbieter hat ein Paket mit insgesamt 121 Live-Spielen erworben und zeigt Konferenzen. Zum Start der Gruppenphase gibt es die Partie RB Leipzig gegen Schachtjor Donezk (21 Uhr). Am Mittwoch zeigt DAZN drei deutsche Spiele: die Champions-League-Premiere von Eintracht Frankfurt bei Sporting Lissabon (18.45 Uhr) sowie FC Brügge gegen Bayer Leverkusen und Inter Mailand gegen Bayern München (beide 21 Uhr).

Was kosten die Abonnements?

DAZN hat zur neuen Saison den Preis noch einmal kräftig erhöht. 29,99 Euro kostet der Streamingdienst monatlich, das ist ungefähr doppelt so teuer wie in der vergangenen Saison. Wer sämtliche Champions-League-Spiele sehen möchte, braucht das Prime-Abo bei Amazon für 8,99 Euro, das in der Vorsaison mit 7,99 Euro ebenfalls billiger war.

Welche Fans können sparen?

Anhänger von Leipzig und Leverkusen können sich über die Missachtung durch den Online-Giganten Amazon ärgern, der keine Spiele ihrer Teams in der Gruppenphase zeigt. Andererseits dürfen sich die Fans von RB und Bayer freuen, weil sie zumindest vorerst nur ein Abo für die sechs Live-Spiele ihres Teams benötigen.

Was gibt es von der Champions League im Free-TV?

Das Angebot von bewegten Bildern des wichtigsten Vereinswettbewerbes im frei empfangbaren Fernsehen ist weiterhin knapp. Das ZDF darf das Endspiel live übertragen und zeigt zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen bietet das Zweite mittwochs ab 23 Uhr Zusammenfassungen an.

Was können die Fans in Kneipen sehen?

Fans müssen sich vorher informieren, welche Kneipe welche Spiele überträgt. Sky besitzt keine eigenen Rechte, bietet aber nach einer Einigung mit Amazon die Live-Spiele von Prime Video in den Sportbars mit Verträgen an. Kneipen, die ihren Kunden auch die übrigen Partien zeigen wollen, benötigen einen zusätzlichen Kontrakt mit DAZN.

Wer zeigt Europa und Conference League?

Fans des FC Freiburg, des 1. FC Union Berlin und des 1. FC Köln benötigen weder Amazon noch DAZN. Die Fernsehheimat der Europa League und der Conference League ist die RTL-Gruppe. Die Partien der beiden Wettbewerbe werden bei RTL, beim Nischen-Kanal Nitro und beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ gezeigt.

Zum Auftakt zeigt RTL im klassischen Fernsehen ab 21 Uhr die Partie des SC Freiburg gegen Karabach Agdam. Ab 23 Uhr gibt es Zusammenfassungen der anderen Spiele. Beim Internetportal RTL+ laufen hingegen gegen Bezahlung das Kölner Conference-Spiel bei OGC Nizza und Union Berlin gegen Union St. Gilloise.

Was kosten Europa League und der Conference League?

Auch RTL+ ist teurer geworden. Ein Abonnement des Streamingdienstes für zehn Monate (Season Pass) kostet 49,90 Euro nach 34,99 Euro in der Vorsaison. Noch gibt es ein Angebot für 29,90 Euro, das bis zum 15. September gilt.