Sein Spitzname war "Daniel Messi". Nun ist der brasilianische Profi-Fußballer Daniel Correa Freitas tot, er wurde nur 24 Jahre alt. Seine Leiche wurde laut Medienberichten in einem Gebüsch in der Nähe von São José dos Pinhais, einem Vorort der Millionenmetropole Curitiba, gefunden. Wie der Sport-Sender ESPN berichtet, sei Freitas durch Schusswunden gestorben.

O Esporte Clube São Bento lamenta a morte do meia Daniel, confirmada pela assessoria de imprensa do atleta neste domingo (28). A diretoria do clube lamenta o fato ocorrido e se solidariza com a família e amigos do jogador nesse momento de tristeza. pic.twitter.com/xsLbpmCkyn — Esporte Clube São Bento (@ECSaoBento1913_) October 29, 2018

Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde die Leiche Freitas' schwer verstümmelt. So seien seine Genitalien abgetrennt worden und tiefe Schnitte in seinem Hals gewesen. Die Wunde war so tief, dass er fast enthauptet worden war. Die Verletzungen wiesen darauf hin, dass der 24-jährige offenbar gefoltert wurde. Über ein mögliches Motiv sei noch nichts bekannt.

Freitas hatte laut ESPN für den FC São Paulo gespielt und war für diese Saison an den Verein São Bento ausgeliehen. Beide Vereine trauern um ihren Spieler und boten Familie und Freunden Unterstützung an. Am Montag legten die Spieler des FC São Paulo vor ihrem Training eine Schweigeminute zum Gedenken an den 24-Jährigen ein.

Elenco homenageia Daniel na reapresentação. Leia em: https://t.co/alrIUJfcGL pic.twitter.com/iZ6NjxGgDs — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 29, 2018

Brasilien gehört zu den kriminellsten Ländern der Welt. 2017 wurden laut offiziellen Statistiken 63.880 Menschen ermordet, das sind etwa 30,8 pro 100.000 Einwohner. Die Vereinten Nationen betrachten eine Mordrate von mehr als 10 pro 100.000 Einwohner als Schwelle für endemische Gewalt.